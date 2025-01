‘Precisamos salvar o TikTok… Não queremos ceder nossos negócios à China’: Trump’ | Notícias do mundo

Horas antes de sua posse, o presidente eleito Donald Trump disse que concordou em “aprovar” o TikTok com a condição de que os Estados Unidos possuíssem 50% do aplicativo chinês para “salvar” empregos americanos e evitar que “nosso negócio passasse para mãos comunistas”. . nação.

Anteriormente, o aplicativo chinês de serviço de vídeos curtos expressou sua gratidão a Trump por “fornecer a clareza e segurança necessárias” e confirmou que está em processo de restauração do serviço nos Estados Unidos depois que Trump se comprometeu a restaurar o acesso ao TikTok, que havia parado operando nos Estados Unidos na noite de sábado para cumprir a ordem que proíbe a renúncia de Biden.

Falando no Make America Great Again (MAGA) Victory Rally na Capitol One Arena, Trump declarou: “Precisamos salvar o TikTok porque temos que salvar muitos empregos. Não queremos desistir de nossos negócios para a China. “Concordei em aprovar o TikTok com a condição de que os Estados Unidos possuíssem 50 por cento do TikTok…”

Além disso, também destacou o impacto da sua liderança, referindo-se a ela como o “Efeito Trump”, que, segundo ele, levou a resultados inesperados mesmo antes de assumir o cargo.

“Antes mesmo de assumir o cargo, você está vendo resultados que ninguém esperava ver. Todo mundo chama isso de ‘efeito Trump’. É você. Você é o efeito”, disse Trump aos participantes do comício.

“Vamos restaurar o patriotismo nas nossas escolas, erradicar a esquerda radical e despertar as ideologias dos nossos militares e do governo. Vamos tornar a América grande novamente”, acrescentou.

Numa declaração que reflecte a sua visão para o futuro, Trump prometeu inaugurar uma nova era de força e prosperidade americana.

Falando aos seus apoiantes, Trump disse: “Vamos tornar o nosso país maior do que nunca… Vamos retomar o nosso país amanhã ao meio-dia (referindo-se ao dia da sua tomada de posse como 47º presidente dos Estados Unidos). . A cortina se fecha.” “Quatro longos anos de declínio americano e começamos um novo dia de força, prosperidade, dignidade e orgulho americanos.”

Trump também reiterou o seu compromisso de desmantelar a estrutura política existente, dizendo: “De uma vez por todas, vamos acabar com o reinado de um sistema político corrupto e falhado… Não vamos aguentar mais.”

No início do dia, Trump anunciou no Truth Social que planeja emitir uma ordem executiva na segunda-feira para atrasar a aplicação da proibição do TikTok.

“Peço às empresas que não deixem o TikTok permanecer no escuro! Emitirei uma ordem executiva na segunda-feira para estender o período antes que as proibições da lei entrem em vigor, para que possamos chegar a um acordo para proteger nossa segurança nacional”, disse ele. .

“O pedido também confirmará que não haverá responsabilidade para qualquer empresa que ajudou a evitar o desaparecimento do TikTok antes do meu pedido. Os americanos merecem ver nossa emocionante inauguração na segunda-feira, bem como outros eventos e conversas”, acrescentou.

Além disso, ele delineou uma proposta para os Estados Unidos assumirem uma participação de 50% em uma joint venture envolvendo a TikTok.

A proibição segue-se a uma decisão do Supremo Tribunal na sexta-feira que manteve uma lei aprovada com apoio bipartidário no Congresso e assinada pelo presidente dos EUA, Joe Biden, em abril.