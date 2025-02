"Precisaríamos de 2 outros membros do júri morto". Aqui está o "método" Da cabeça dos togas para voltar às urnas: uma sensação de chocolate

Giovanni M. Jacobazzi 16 de fevereiro de 2025

Para restaurar o prestígio na categoria, atualmente em queda livre em todas as pesquisas, “precisaria de dois magistrados mortos”. Dizer que é o atual presidente da ANM, o Turim -uditor Cesare parodi. A expressão, aos menos imprudentes, foi pronunciada durante um debate nesta semana com os leitores da capital da Piemontese, conforme relatado pelo jornal La Stampa. A oportunidade foi oferecida pela apresentação do livro do promotor público Andrea Apollonio“Para que é a memória”, na qual os discursos no passado foram pronunciados pelos presidentes da República, foram reunidos para comemorar os magistrados mortos por Cosa Nostra ou terrorismo. Guesto Gustavo Zagrebelsky, ex -presidente do Tribunal Constitucional, era convidado honorário. “Assim que os magistrados se mataram, eles se delegitimam hoje”, fez sua estréia em Zagrebelsky, um advogado à esquerda e nunca a designação com os governos do centro, a ponto de que na época do “girotondi” Como presidente da Associação “Liberdade e Justiça”, ele queria renunciar à renúncia imediata de Silvio Berlusconi após o caso Ruby. “A delegitimização encontra um terreno frutífero se o judiciário o oferecer”, continuou o ex -chefe da consulta, que sublinha a necessidade de continuar no “contra -ataque”. Para fazer isso, ele se lembrou de Zagrebelsky: “Você deve ser indiscutível”.

Na borda

Quando o debate parecia ir até o final, parodi, presente na sala e depois disse que a categoria Togata ficaria confortável nesse período “dois magistrados mortos”. Uma frase “terrível”, conforme especificado pelo próprio Parodi, que posteriormente se lembrou de que a permissão chega aos “níveis mais altos”, exatamente quando esses fatos ocorrem e que hoje uma foto do judiciário infelizmente se formou na opinião pública de que “ele não corresponde realidade. Palavras que tiveram o efeito de abandonar imediatamente um silêncio assustador com os convidados a quem as confirmações da capa do ANM devem ser honestamente exageradas. Parodi, deve -se dizer, é encontrado hoje em dia aos olhos do ciclone porque ele quer cuidar do governo. O magistrado, à frente de uma coalizão onde a maioria está firmemente nas mãos dos togas progressistas, acabara de escolher o convite da primeira -ministra Giorgia Meloni imediatamente aceitou uma reunião, em 5 de março em Palazzo Chigi, para fazer para fazer um balanço em A reforma da justiça que, entre as várias inovações, oferece a separação de carreiras entre promotores públicos e juízes. No entanto, a greve do ANM contra essa reforma foi planejada por algum tempo em duas semanas. Se a greve acaba sendo um fracasso, com poucas aderências, os vestidos de esquerda têm um jogo simples para desconfiar e pedir um ensaio, o que faz um presidente rígido e puro que nem sequer toma um café com o primeiro -ministro. Voltando a Parodi, no entanto, não se pode notar que sua “provocação” estava completamente infeliz.





Exemplos

Teria sido suficiente lembrar o que aconteceu com Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, o último, no entanto, expoente do mesmo fluxo em que Parodi está registrado. Os dois magistrados foram um dos primeiros a estigmatizar o comportamento dos colegas e a criticar os escores do CSM. Falcone, em particular, teve que lutar por anos contra as notórias acusações que foram movidas por seus colegas porque aceitaram trabalhar no Ministério da Justiça com o então Craxiano Guardasigilli Claudio Martelli. Borsellino, por outro lado, pouco antes de morrer, ele havia confiado à esposa Agnese de que a máfia o mataria porque seus colegas permitiriam quem descrevesse o Palácio Palermo de Palermo como um ninho de “víboras”. E falando sobre credibilidade, na próxima semana será aberta em nome das faíscas para o CSM. O motivo é a nomeação do novo promotor público em geral da cassação. O Centro -Justice já anunciou que pretendia votar no Pietro Gaeta favorito, expoente do judiciário democrático, procurado pelos togas e pela expressão leiga da oposição. Para sua desvantagem, haveria algumas intenções com o ex -magistrado Luca Palamara e depois irradiava para a nomeação de escândalo no CSM, para obter uma promoção. Para esclarecer essa história, Maurizio Gasparri, presidente dos senadores de Forza Italia, apresentou uma pergunta que sempre permaneceu sem resposta há algum tempo.