A Índia disse na sexta -feira que acordos recentes entre Maldivas e outros países como China e Türkiye afetarão a assistência financeira de Nova Délhi à nação insular. Em reação a uma pergunta, o porta -voz da MEA, Randhir Jaiswal, disse que os acordos resultarão em uma perda de renda para o governo maldivo.

“Permitimos em contato com as autoridades maldivas na situação em que enfrenta. Os acordos recentes que provavelmente resultarão na perda de renda para o governo das Maldivas, obviamente, são uma questão de preocupação e não são boas para o fiscal a longo prazo estabilidade do país.

O acordo de livre comércio de Maldivas e China recentemente entrou em vigor e levará a uma perda de renda personalizada para os homens, o que afetará ainda mais sua economia em dificuldades. O governo das Maldivas também assinou um TLC com Türkiye que entrará em vigor nos próximos meses.

A Índia ofereceu assistência financeira às Maldivas de tempos em tempos. As duas nações passaram por um relacionamento no ano passado, mas as relações melhoraram com os líderes de ambos os países visitados.