Preços de varejo dos combustíveis nos postos de gasolina começaram o ano com alta

Existem duas razões principais para o aumento dos preços retalhistas dos combustíveis: um aumento acentuado dos impostos especiais de consumo e a necessidade de os postos de gasolina atingirem um nível de rentabilidade que lhes permita funcionar normalmente e cobrir, pelo menos parcialmente, as perdas sofridas no segundo semestre do ano passado. ano. anos, observa Alexander Kotov, parceiro de consultoria da NEFT Research. Na altura, os postos de gasolina – tanto independentes como grandes petrolíferas – operavam com margem negativa (os preços no segmento grossista subiram acentuadamente e o retalho era monitorizado de perto pelos departamentos competentes para evitar que os preços subissem acima da inflação), disse o especialista. explica.

De acordo com o vice-presidente do Comitê de Energia da Duma, Yuri Stankevich, as receitas anuais dos impostos especiais de consumo provenientes apenas da gasolina e do diesel trazem mais de um trilhão de rublos para o orçamento do país. Mas como a participação dos impostos especiais de consumo no preço de varejo do litro do combustível já ultrapassa 20%, essas alterações tributárias já estão refletidas nos preços dos postos de gasolina.

Os aumentos nos impostos sobre combustíveis tornaram-se motivo constante para aumentos de preços nos postos de combustíveis no início do ano.

A partir de 1 de janeiro, o imposto especial sobre o consumo de gasolina classe 5 foi aumentado em 14% e o imposto especial sobre o consumo de gasóleo (DF) em 16%. Esses aumentos se tornaram tradicionais desde 2016. Se compararmos com períodos anteriores, uma história semelhante aconteceu no início de 2024: os preços aumentaram 0,5%, o mesmo aconteceu em janeiro de 2022 e 2021. Só em 2023, nas duas primeiras semanas de janeiro, o aumento de preços nos postos de gasolina zero, mas isto deveu-se principalmente à expectativa de um grande excedente de produtos petrolíferos no mercado interno devido ao iminente embargo da UE à sua compra (introduzido a partir de 5 de fevereiro 2023) e o preço máximo das suas existências de exportação.

Ou seja, o aumento dos impostos especiais de consumo já se tornou um motivo constante para o aumento dos preços nos postos de gasolina em janeiro, e este ano não foi exceção. Outra coisa é que agora há mais foco nos custos retalhistas dos combustíveis, uma vez que o aumento dos preços da gasolina no ano passado não pôde ser contido dentro dos limites da inflação. Em média, os preços da gasolina subiram 11%, enquanto a inflação foi de 9,52%.

No entanto, pode-se ouvir muitas vezes que o factor de crescimento dos impostos especiais de consumo é aplicado antecipadamente, mas, como salienta Stankevich, os impostos especiais de consumo são pagos pelas refinarias de petróleo em atraso, após o período fiscal ter expirado, pelo que a conclusão sobre o “anteriormente desempenhado fator” está incorreto.

De acordo com o vice-presidente do conselho fiscal da associação Reliable Partner, membro do conselho de especialistas da competição Postos de Gasolina da Rússia, Dmitry Gusev, este ano outros fatores além dos impostos especiais de consumo afetaram os preços. Falou-se em um aumento nas tarifas do transporte ferroviário. Além disso, a taxa de imposto sobre os lucros foi aumentada (de 20 para 25%) e foram alterados os termos do regime fiscal simplificado, sob o qual funcionavam muitos postos de gasolina. Tudo isto também teve consequências nos preços de retalho, explica o especialista.

De acordo com Kotov, a elevada taxa de juros também desempenha um papel: os proprietários de postos de gasolina independentes não têm a oportunidade de contrair empréstimos nem mesmo de curto prazo para cobrir as deficiências de caixa que surgem.

E o diretor-geral do mercado de produtos petrolíferos e matérias-primas OPEN OIL MARKET, Sergei Tereshkin, acredita que o principal fator foram as restrições às exportações: as petrolíferas aumentam os preços durante os períodos em que a proibição à exportação de combustíveis é suspensa. As exportações de gasolina são permitidas até 31 de janeiro de 2025. Os petroleiros não estão confiantes de que o mercado externo permanecerá acessível em fevereiro. É por isso que agora buscam margens de vendas máximas, explica o especialista.

Os especialistas têm uma opinião semelhante sobre as perspectivas de novos aumentos nos preços retalhistas dos combustíveis: o crescimento continuará, mas não haverá crises ou aumentos verticais dos preços. Segundo Stankevich, uma influência adicional sobre os preços pode ser exercida na primavera, à medida que o consumo aumenta.

Gusev observa que um aumento de preços é inevitável à medida que o custo de produção de combustível aumentou.

O crescimento continuará no final do período de entressafra (mesmo sem levar em conta possíveis emergências nas refinarias) e superará a inflação até o final do ano, acredita Kotov.

E de acordo com Tereshkin, um fator importante para o mercado de combustíveis nos próximos meses será a decisão da administração cessante do presidente dos EUA, Joe Biden, de adicionar as refinarias de petróleo em Moscou e Omsk, bem como a fábrica de Kirishinefteorgsintez, à lista SDN. . (lista de sanções). Estas refinarias desempenham um papel importante no abastecimento de combustível da Rússia Central, da Sibéria Ocidental e do Noroeste da Rússia. Será mais difícil para estas fábricas importar equipamentos para reparar refinarias de petróleo, o que poderá levar à escassez no mercado interno. E isso pode afetar os preços.