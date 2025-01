Preços do petróleo sobem em meio a fortes perspectivas de demanda nos EUA

Preços do petróleo aumentou na quinta-feira, apoiado por um aumento na demanda no NÓSo maior consumidor do mundo e um índice enfraquecido do dólar americano.

A referência internacional Brent Bruto Subia 0,2%, para US$ 74,85 por barril às 10h31, horário local (07h31 GMT), em comparação com US$ 74,69 no fechamento da sessão anterior.

A referência dos EUA Intermediário do Oeste do Texas (WTI) subiu 0,3%, para US$ 71,76 por barril, em comparação com o fechamento da sessão anterior de US$ 71,55.

A incerteza em torno das ações da próxima administração dos EUA e do roteiro que a Reserva Federal (Fed) seguirá este ano continua a influenciar os mercados petrolíferos. As preocupações com a recessão global e a inflação também afectam os preços dos activos.

As expectativas de aumento dos investimentos em energia fóssil nos Estados Unidos, impulsionadas pelas políticas do Presidente eleito Donald Trump que entrarão em vigor em 20 de Janeiro, estão a apoiar os aumentos de preços.

Ele Instituto Americano de Petróleo (API) relatou uma redução nos estoques comerciais de petróleo bruto dos EUA na semana encerrada em 27 de dezembro.

Os dados API indicaram uma queda de 1,4 milhões de barris, embora tenham permanecido abaixo das expectativas do mercado de uma queda de 3 milhões de barris. A queda dos stocks sugere um fortalecimento da procura nos Estados Unidos.

A Administração de Informação de Energia dos EUA divulgará dados oficiais de inventário ainda nesta quinta-feira.



DÓLAR AMERICANO ENFRAQUECE, APOIANDO A DEMANDA DE PETRÓLEO

O enfraquecimento do dólar americano face a outras moedas contribuiu para o aumento dos preços do petróleo. Espera-se que o dólar fraco impulsione a procura, tornando o petróleo mais barato para aqueles que utilizam moedas estrangeiras.

O índice do dólar americano, que mede o valor do dólar americano em relação a outras moedas, caiu 0,15%, para 108,135.

As expectativas de crescimento económico na China, o maior importador mundial de petróleo bruto, estão a impulsionar as projecções de crescimento da procura e a influenciar o movimento ascendente dos preços.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu na terça-feira uma “resolução estratégica” nacional para enfrentar “tempestades perigosas”, enquanto a segunda maior economia do mundo estava a caminho de crescer cerca de 5%.

Numa outra mensagem de Ano Novo, Xi disse: “A economia recuperou e está numa trajetória ascendente, e o PIB nacional deverá ultrapassar a marca dos 130 biliões de yuans (cerca de 18,08 biliões de dólares) e a produção de cereais do país excede os 700 milhões de toneladas”.