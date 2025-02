Preços russos para "Orçamento" Apple para smartphone

O dispositivo foi equipado com uma tela OLED de 6,1 polegadas com uma frequência de 60 Hz e um “estrondo” para um ID de rosto e câmera na frente. A tela da Super Retina XDR com tecnologia OLED é protegida pelo vidro de escudo de cerâmica com uma fórmula aprimorada. Dizem que o smartphone está equipado com o vidro mais forte nas costas. A produtividade do gadget é fornecida pelo chip da marca da empresa básica do iPhone 16. O smartphone também está equipado com um modem de marca 5G da Apple.

De acordo com RG em M. Video -Dorado, a linha de preço ficará assim – iPhone 16th 128 GB – 77 999 Roebel, iPhone 16e 256 GB – 89 999 Roebel.