Em um grande revés para a família da Máfia, transformou -se em um político Mukhtar Ansari, a autoridade concedida confirmou recentemente o apego de sua suposta propriedade de Benami em Lucknow. A propriedade, localizada na área de Dali Aghadi, na ala Raja Ram Mohan Roy, havia sido atacada pelo Departamento de Imposto sobre Aluguel no ano passado, sob a lei da proibição de transações da propriedade de Benami (PBPT).

O apego foi interpretado pelos herdeiros legais de Ansari, incluindo sua esposa Afshan Ansari e seus filhos Umar e Abbas Ansari. No entanto, após um público exaustivo, a autoridade concedida confirmou a propriedade como Benami e confirmou o arquivo anexado. A propriedade em questão foi supostamente vendida através de um acordo fraudulento a um sahar tanveer em Rs 76 lakh. As investigações revelaram que a Sahar havia emitido três cheques como pagamento da propriedade, nenhum dos quais foi credenciado ou enviado, o que sugere que o contrato foi fabricado para parecer legítimo.

Uma investigação adicional da Dhruvpuri Singh, o então comissário adicional para investigação do imposto de renda, descobriu que a Sahar nunca havia apresentado nenhuma declaração de impostos e não tinha uma fonte aparente de renda. Foi relatado que a renda de seu cônjuge era de apenas Rs 1,74 lakh, o que aumenta as suspeitas sobre os fundos usados ​​para a transação da propriedade.

A investigação do imposto de renda de Benami também revelou que a mesma propriedade havia sido hipotecada anteriormente pelo assistente de Mukhtar Ansari, Ganesh Dutt Mishra, por um empréstimo de Rs 1,6 milhão de rúpias, que foi pago completamente.

Depois disso, a propriedade foi transferida para Sahar. Mishra, durante sua declaração às autoridades do imposto de renda, revelou que a transferência da propriedade foi realizada por Atif Raza, que é o irmão -na escravidão de Mukhtar Ansari.

As fontes revelaram que, apesar das reivindicações dos supostos beneficiários e líderes de que a propriedade estava em disputa, foi somente depois que os funcionários do imposto de renda registraram a declaração de Mishra de que uma petição foi apresentada na disputa da disputa da disputa da propriedade, que que parecia ser uma tarefa posterior.

A Ordem, que foi consultada na TV da Índia Today, declarou: “No exercício dos poderes conferidos a mim em virtude da Seção 7 Leia com a Seção 26 da Lei do PBPT, 1988 (alterada), confirma o anexo provisório da ordem 24 (4) da Lei do PBPT do Oficial de Iniciadores que possui a propriedade especificada nesta ordem de pertencer a Benami.

Além disso, ele ordenou que a propriedade não seja transferida ou seja de forma alguma sem a permissão prévia do crachá.

Durante esta operação, a equipe de imposto de renda liderada por Dhruvpuri Singh realizou extensas investigações, que incluem rastrear trilhas de dinheiro e descobrir sem nenhum pagamento real.