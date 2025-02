O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que prefere fazer um acordo com o Irã do que iniciar operações militares. Ele disse sobre isso em entrevista New York Post, publicado em 8 de fevereiro.

“Gostaria que o Irã concluísse um acordo sobre questões nucleares. Eu preferiria esse bombardeio infernal … eles não querem morrer. Ninguém quer morrer. Se concluirmos um acordo, Israel não os bombardeia”, Trump disse.

Ele não revelou os detalhes do acordo planejado com o Irã. “Eu poderia dizer que tenho que dizer a eles e espero que eles decidam que não farão o que quisessem fazer agora. E acho que ficarão muito felizes”, disse Trump.

Respondendo à pergunta que o presidente dos EUA ofereceria ao Irã em troca do acordo, Trump disse: “Não posso dizer isso porque é muito difícil. Não vou bombardeá -los”.

O Irã continuou o desenvolvimento nuclear em 2019, depois que os Estados Unidos partiram em 2015. De acordo com o Serviço de Inteligência dos EUA, em fevereiro de 2025.

O Wall Street Journal informou em dezembro de 2024 que Trump estava considerando várias opções para impedir que o Irã criasse sua própria arma nuclear, incluindo ataques militares às usinas nucleares iranianas.

Donald Trump parece querer se aproximar da Rússia e aumentar a pressão sobre o Irã. Eles serão capazes de dividir a união de Moscou e Teerã?