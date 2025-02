Prepare -se! Com a frente fria nº 28 no México, são esperadas fortes chuvas, enrolando até 70 km/hy calor de 35 ° C

No domingo, 23 de fevereiro, Frente fria número 28 Vai se espalhar sobre o Golfo do México e um Canal de baixa pressão em Península de Yucatánem combinação com a entrada de umidade da baía mencionada e CaribeDe acordo com a previsão de Serviço Meteorológico Nacional (SMN) pela Comissão Nacional de Água (Konagua). Que causará intervalos de banho a leste e sudeste do país, bem como Chuvas fortes em Yucatan e Quintana Roo; Além do vento do componente norte com listras de 50 a 70 km/hDurante a manhã, em Tamaulipas, Veracruz e Istmus e Tehuantepek. Por outro lado, um canal de baixa pressão que será localizado de oeste a Central Méxicoe a entrada da umidade de Pacíficocausará chuvas isoladas com possíveis descargas elétricas nos Estados Unidos no Ocidente, Central e Sul de República Mexicana. As rajadas de vento também são previstas de 30 a 50 km/h com possíveis bunkers em áreas de Noroeste, norte, oeste e centro do território mexicano. Da mesma maneira, o ambiente continuará Quente a muito quente com temperaturas mais altas que 35 ° C. Nos estados mexicanos do Pacífico, desde então Sinaloa para Chiapas. Você pode estar interessado: Prepare … Frente fria N.28 e massa de ar do Ártico causará temperaturas de -15 graus e fortes chuvas

Previsão climática de Coaila Sallet Ele desfrutará de um dia ensolarado, para nuvens e limpar. A temperatura máxima atingirá 23 ° C, enquanto o mínimo será 9 ° C Manter Ele terá um dia ensolarado, para nuvens e limpar. A temperatura máxima atingirá 25 ° C, enquanto o mínimo será 9 ° C Em Monklov Um dia ensolarado é esperado. A temperatura máxima será de 28 ° C, enquanto o mínimo será 4 ° C Pedras pretas Você vai desfrutar de um dia ensolarado. A temperatura máxima atingirá 23 ° C, enquanto o mínimo será de 2 ° C

Chuva Chuveiros de chuveiro com fortes chuvas específicas (25 a 50 mm): Yucatan y Quintana RooS Chuveiros de chuveiros (5 a 25 mm): Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco e Campeche. Chuvas isoladas (0,1 a 5 mm): Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, México, Cidade do México, Morelos, Guerrero e Mihoacan. As fortes chuvas poderiam ter Aumentando os níveis de rios e riachos, bem como a geração de deslizamentos de terra, inundações e inundações. Você pode estar interessado: Saltillo está se preparando para dias quentes neste domingo e segunda -feira Temperatura Máximo 35 A 40 ° C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca e Chiapas. Máximo 30 A 35 ° C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (Sudoeste), Durango (Oeste), Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, México (Sudoeste), Morelos., Puebla (Sudoeste), Campeche e Yucatan. Mínimo de –15 a -10 ° C Con congelando: áreas montanhosas de Chihuahua e DurangoS Mínimo -10 A -5 ° C Com geada: áreas montanhosas de SonoraS Mínimo -5 A 0 ° C Com geada: áreas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí (Oeste) e TapaS Mínimo 0 a 5 ° C: áreas de Tamaulipas, Aguascaliences, Jalisco, Estado do México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz e Oaxaca. Vento e ondas Vento do componente norte de 20 a 30 km/h com rajadas de 50 a 70 km/h, de manhã: Tamaulipas, Veracruz e Isthmus e Tehuantepec. 15 a 25 km/h de vento com rajadas de 30 a 50 km/h: O Golfo da Califórnia; e Com possíveis bunkers: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango. 1 a 2 metros de altura inchaço: As margens de Tamaulipas e Veracruz.

Você pode estar interessado: Prepare -se … outra grande massa de ar frio para o México está se aproximando; Pela nova frente fria, eles atingirão um clima de -10 graus e fortes chuvas O que é uma frente fria? E Frente fria É produzido pela colisão de duas massas de ar: frio e quente; Isso causa a formação de tempestades pesadas e um evento do norte. Eles são acionados por uma massa de ar frio a uma velocidade aproximada entre 40 e 60 quilômetros/h, então eles têm uma duração de 3 a 7 dias aqui E deixe o ar esfriando sobre a região onde passa. De acordo com Clima do MéxicoA estação dos sistemas frontais começa Em setembro e termina em maio Quando ciclones e furacões são ativados; Também é importante lembrar que quando as frentes interagem Com os sistemas tropicais, eles os tornam mais instáveis, duráveis ​​e perigosos. Os efeitos de uma frente fria, além de baixas temperaturas, são chuvas, queda de neve, ondas e vento; o último quando flui de norte para sul em O Golfo do México e o istmus de Tehuantepek, Geralmente é conhecido como norte. O que devo fazer antes da chegada de uma frente fria? Antes da chegada de um Frente fria, É importante tomar algumas precauções para se manter seguro e confortável. Aqui estão algumas etapas que você pode seguir: Vestido corretamente: Certifique -se de usar roupas e camadas quentes para manter o calor. Casaco, lenço, luvas e chapéu são essenciais para protegê -lo do frio. Mantenha sua casa quente: Se você estiver em casa, verifique se o seu sistema de aquecimento funciona corretamente. Se necessário, use um aquecedor elétrico ou a gás para manter um ambiente quente. Além disso, certifique -se de selar qualquer filtragem de ar em portas e janelas. Proteja -se do vento: O vento pode fazer o calor se sentir muito mais frio. Sempre que você sair, use roupas que o protejam do vento e procure lugares protegidos. Comida bem: Os alimentos quentes podem ajudá -lo a manter a temperatura do seu corpo. Beber bebidas quentes, como chá, café ou chocolate quente, pode ser calmante. Evite atividades ao ar livre: Se as condições estiverem muito frias, é melhor evitar atividades ao ar livre que o expõem demais ao frio, especialmente se você não estiver vestido adequadamente. Conduzido com cautela: As estradas podem se tornar perigosas devido a gelo ou neve. Se você precisar dirigir, faça -o com cautela, reduzindo a velocidade e mantendo uma distância de segurança mais longa. Proteja seus animais de estimação: Se você tem animais de estimação, verifique se eles também estão protegidos do frio. Mantenha os animais dentro ou proporcionalmente ao asilo e cobertores, se estiverem fora. Prepare consumíveis: Certifique -se de ter entregas suficientes, caso o clima frio cause interrupções no fornecimento de eletricidade ou água. Mantenha as lanternas, as baterias e os alimentos que não prometem à mão. Ser informado: Siga as previsões do tempo para estar ciente de qualquer alteração no tempo. Isso permitirá que você tome decisões informadas sobre suas atividades e preparativos. Cuide de pessoas vulneráveis: Dê uma olhada em crianças pequenas, idosos e pessoas com problemas de saúde, pois são mais suscetíveis a baixas temperaturas. Verifique se eles estão bem aquecidos e protegidos. Lembre -se de que a chave é Ser informado e tomar as precauções apropriadas para manter o seu Segurança e bem -estar Durante a chegada de uma frente fria.

Você pode estar interessado: A tempestade solar é adequada para o México? O que devo fazer em caso de chuva forte? Dadas as condições da chuva, é recomendável que a população tome as seguintes precauções: – Evite sair de casa se não for necessário E ser informado por fontes oficiais. – Não atravesse rios, riachos ou ruas inundadas, Porque a corrente pode ser mais forte do que parece. – Mantenha -se fora das janelas E evite o uso de dispositivos elétricos durante tempestades. – Tenha uma lanterna, rádio e primeiros socorros Primeiros socorros no caso de fontes de alimentação elétrica. – Proteger animais de estimação e fornecer itens Isso pode ser elevado pelo vento. – As autoridades Eles estão à procura e permanecem vigilantes Antes de quaisquer condições possíveis. – Os cidadãos devem seguir o testemunho E relate cada situação de emergência até 9-1-1. Você pode estar interessado: Tudo o que você precisa saber sobre o próximo eclipse lunar total de 2025

