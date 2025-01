Presença do terrorista Khalistani Pannun no evento Trump: a Índia abordará o assunto com os Estados Unidos | Notícias da Índia

O terrorista Khalistani Gurpatwant Singh Pannun, que tem dupla cidadania do Canadá e dos Estados Unidos, foi visto recentemente em um evento com a presença do presidente dos EUA, Donald Trump, e sua família. Agora, a Índia disse que levantará a questão junto ao governo dos EUA. O porta-voz da MEA, Randhir Jaiswal, disse que a Índia discutirá questões relacionadas à segurança nacional com os Estados Unidos.

“Sempre que há atividade anti-Índia, levamos o assunto ao governo dos EUA. Continuaremos a abordar com o governo dos EUA questões que têm influência na nossa segurança nacional e têm uma agenda anti-Índia”, disse Jaiswal.

Durante a cerimônia oficial de abertura do retorno de Donald Trump à Casa Branca em 20 de janeiro, Pannun foi visto no Baile da Liberdade. Segundo reportagem da WION, o ativista Khalistani não foi convidado oficialmente para o evento, mas conseguiu adquirir os ingressos por meio de um contato. Enquanto a multidão na celebração gritava com entusiasmo “EUA, EUA”, Pannun foi capturado em vídeo levantando slogans pró-Khalistan, que desde então circularam amplamente nas redes sociais.

Falando sobre a questão do protesto contra o filme ‘Emergência’ no Reino Unido, Jaiswal disse: “Também vimos vários relatos sobre como o filme ‘Emergência’, que estava sendo exibido em vários cinemas, estava sendo obstruído. Constantemente levantamos preocupações com o governo do Reino Unido relativamente a incidentes de protesto violento e intimidação por parte de elementos anti-Índia, a liberdade de expressão não pode ser aplicada selectivamente e aqueles que a obstruem devem ser responsabilizados. Esperamos que a parte do Reino Unido tome medidas. contra os responsáveis. Nosso Alto Comissariado em Londres permanece em contato regular com membros de nossa comunidade para garantir segurança e benefícios.”

Sobre a imigração ilegal, Jaiswal disse que a Índia se opôs à imigração ilegal, especialmente porque está ligada a várias formas de crime organizado. “Para os indianos, não apenas nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar do mundo, se forem cidadãos indianos e ultrapassarem o período de boas-vindas, ou se estiverem em um determinado país sem a documentação adequada, nós os aceitaremos de volta, desde que os documentos sejam compartilhado conosco para que “possamos verificar sua nacionalidade e se eles são realmente indianos. “Se for esse o caso, avançaremos e facilitaremos o seu regresso à Índia…” disse ele.