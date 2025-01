“Presença” é o filme de terror de Stephen Soderberg sobre a casa fantasma removida do rosto de fantasmas. É assim que o diretor transforma o gênero dentro

O filme de terror de Stephen Sodelberg “Presence” foi lançado no aluguel russo. O horror tem um padrão para o gênero: a família chega a uma casa suspeita, na qual ele vive algo alienígena. Mas mais perto das finais, o filme de repente acaba sendo um drama sobre violência. A crítica de cinema Elena Smolina diz que o diretor mais uma vez lançou o gênero clássico.

Stephen Soderberg é um diretor americano único, Wise Guy, Man-Orchestra (por exemplo, ele faz seus próprios filmes como operadora, sob o pseudônimo Peter Andrews), ex-prodígio infantil de cinema, que se tornou o diretor mais jovem concedido “” Golden Palm Branch ” Vinte -Six anos para “Sexo, Mentiras e Vídeo”.

Ao longo de sua carreira, ele não foi apenas queimado sob o fardo das expectativas de outras pessoas, mas também construiu uma filmografia extremamente diversificada e inconsciente, na qual o folk atinge alternativo aos experimentos de direitos autorais. Em 2013, Soderberg deixou o cinema, mas ele não poderia durar muito e voltar à profissão por um longo tempo: podemos assumir, porque ela é a diretora de “Onze Amigos Oceanos”, “Erin Brochovich” e “Nicker -coven Hospital “É mais interessante.

O filme de terror “Presence”, exibido no ano passado no Festival de Sandance, é honesto à primeira vista, até um jogo direto de Sodelberg no gênero. Família Americana Nuclear – Pai (Chris Sullivan), Mãe (Lucy Lew), Son (Eddie Mamay) e filha (Kalina Lyan) – Entre em uma casa nova: um pouco de moderno, mas com sucesso localizado perto da escola. As crianças têm um nome longo, papai tem medo de uma mãe, que parece estar fechada em breve por algo de lama no trabalho, mas pode estar custando geralmente, a vida durará como de costume. Somente desde o primeiro quadro deste filme compacto de câmara (durante todo o seu comprimento, não deixamos os limites da casa, mesmo as cenas no quintal foram retiradas pela janela), sabemos que há alguém ou algo mais na casa. Como sabemos? Acabamos de ver toda a história do ponto de vista subjetivo de alguém.

Depois de uma das peças diante do primeiro -ministro, Soderberg disse que em algum momento ele percebeu qual era o principal problema e como tentar resolvê -lo. De acordo com Sodaberg, os filmes, filmados totalmente do ponto de vista de alguém, é difícil de ver por causa dos desejos absolutamente irresistíveis do público para ver o autor. Na “presença” desse ponto reverso, ele não existe em princípio – assim como a concha do corpo.

O Espírito, os olhos que vemos, em geral, não tem nada contra novos moradores. E sua simpatia especial pela garota Chloe até indica que o espírito essencial dela que morreu no ano passado, a melhor amiga Nadia. Mas, embora as circunstâncias de Nadina tenham permanecido desconhecidas, o foco deste filme, diferentemente da grande maioria dos espíritos, não é de forma alguma no passado. Soderberg faz uma revolução pacífica no gênero, movendo uma ênfase do passado para o futuro. Algo deve acontecer na casa de Pentecostes, algo terrível, mas absolutamente absolutamente terrestre.

O roteiro “Presença” para Sodaberg foi escrito por David Kepp – um autor cuja filmografia não inclui um pequeno filme de terror experimental: “Jurassic Park”, “The Road of Karlit”, “Mission: Infront”, “Mummy”. A seleção de um cenário especializado no estúdio, vendo filmes para um projeto de uma escala completamente diferente (o orçamento de “presença” é de sete milhões de dólares) é outro curso conceitual de Soderberg, que distingue a “presença” de filmes gêmeos. A maneira como os heróis se desenvolvem, que há conflitos entre eles e como essas contradições dão um volume semântico adicional de ação, sugere que temos um filme “grande” no corpo de “Little”. Método dramático do Studio Cinema, aplicado no filme independente.

Soderberg e Kepp estão editando cuidadosamente os números no quadro: a dinâmica dos relacionamentos nesta família cria a história do Espírito que ele tentou avisar a garota de problemas tão eficaz.

Lucy Lew interpreta uma mulher prática e fria que não sente intimidade com sua filha impressionante e frágil e ama seu filho cínico. O garoto, por sua vez, não apenas amorta os sentimentos de suas irmãs, acreditando que seus pais deixaram sua depressão inventada, mas também participam ativamente do empate cruel de uma garota da escola. Esse detalhe prevê o principal conflito dramático de “presença”, que conecta o gênero do filme espiritual e o #Metoo Triller.

Michael Coel “pode ​​destruí -lo” sobre uma garota que foi vítima de violência depois de tomar uma bebida na qual algo foi empurrado para fora, ou a estréia do diretor Zoe Kravits “Give” -Parentes legais de “presença”, bem como a associação mais óbvia do cânone “fantasma” ‘ Quanto mais ativo o espírito do filme aplaude na porta, as prateleiras das prateleiras no armário e abaixam os óculos, o que é mais óbvio: o verdadeiro horror, de acordo com Sodaberg, não está no sótão com fantasmas. O inferno ainda são outras pessoas. E, infelizmente, muitas vezes essas outras pessoas são meninos.

