Presente do Dia da Mulher do BJP para Delhi! CM-Design Rekha Gupta promete os primeiros socorros de ₹ 2500 antes de 8 de março

Com um presente por ocasião do Dia da Mulher, o novo primeiro -ministro de Delhi, Rekha Gupta, disse quinta -feira que o governo do BJP cumprirá sua promessa da pesquisa da DAR ₹2.500 para mulheres como assistência financeira mensal a partir do próximo mês.

“Realizar o sonho do primeiro -ministro Narendra Modi é de responsabilidade dos 48 MLA do BJP na capital. Definitivamente cumpriremos todas as nossas promessas, incluindo apoio financeiro para as mulheres. As mulheres obterão 100% do apoio monetário em suas contas em 8 de março ”, disse o primeiro -ministro de Delhi.