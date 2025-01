Preservando a herança: as icônicas árvores chinesas da Caxemira são georreferenciadas com códigos exclusivos do tipo Aadhar

Caxemira: O governo de Jammu e Caxemira lançou um ambicioso programa para a conservação das majestosas árvores chinesas que enfrentam ameaças devido à rápida urbanização.

No âmbito da iniciativa ‘Digital Tree Aadhaar’, as administrações do Território da União pretendem criar uma base de dados abrangente de árvores icónicas através da marcação geográfica utilizando códigos QR para registar a localização geográfica, a saúde e os padrões de crescimento de cada árvore.

Esta iniciativa também permitirá aos conservacionistas acompanhar as mudanças e abordar os factores de risco enfrentados pelos chinars, um símbolo cultural e ecológico do Vale da Caxemira.

A campanha, através do JK Forest Research Institute (FRI) do JK Forest Department, envolve o uso de tecnologia moderna, incluindo Sistema de Informação Geográfica (GIS), para criar um banco de dados abrangente para a conservação de árvores chinar, informou a agência de notícias PTI, acrescentando que a iniciativa visa proteger as árvores chinar de ameaças como a urbanização e o desmatamento.

Cerca de 150 anos para crescer até o tamanho máximo As árvores Chinar têm normalmente 30 metros de altura e são conhecidas por sua longevidade e copa extensa. Demora cerca de 30 a 50 anos para uma árvore atingir a sua altura madura e cerca de 150 anos para atingir o seu tamanho máximo.

A população de árvores chinar na Caxemira diminuiu ao longo dos anos. Algumas estimativas dizem que o Vale da Caxemira tinha 42.000 chinars na década de 1970. O número atual varia entre 17.000 e 34.000.

Além das mudanças nas condições climáticas, como o aumento das temperaturas, as chuvas irregulares e as secas prolongadas, os ambientalistas atribuem o declínio do número de chinares na Caxemira ao longo dos anos a factores provocados pelo homem, como a expansão das estradas nacionais, o crescimento das áreas urbanas e a exploração madeireira ilegal. .

No projeto FRI, a placa digital baseada em QR é fixada em cada árvore de porcelana inspecionada usando um metal especializado com mola. Cada árvore recebe um ID exclusivo, como Aadhaar, que especifica o ano em que a árvore foi inspecionada, o distrito em que está localizada e um número de série para facilitar a identificação.

“O Chinar faz parte da nossa cultura. Estamos a fazer um levantamento para saber o número total de chinars, o seu estatuto, a sua altura, perímetro, etc. Por isso, tomámos esta iniciativa de georreferenciação das árvores”, afirmou o Coordenador do Projecto, FRI. Syed Tariq para a agência de notícias PTI.

Tariq disse que cerca de 28.500 árvores Chinar foram identificadas, examinadas e atualizadas até agora, e o processo continua. O plano de longo prazo é criar um atlas Chinar da Caxemira. “Isso nos dará uma ideia de quantos chinares existem em cada distrito e sua situação”, disse ele.

Embora as árvores chinar remontem a cerca de 2.000 anos no vale, uma pesquisa separada está sendo realizada para determinar a idade das árvores chinar na Caxemira.

“Embora a árvore chinar mais antiga da Caxemira possa ser conhecida a partir desse estudo, em termos de circunferência, registramos a maior árvore chinar no distrito de Ganderbal (no centro da Caxemira), cuja circunferência é de 74 pés. o mundo em termos de circunferência”, disse ele.

Uma vez concluído o projeto, uma pessoa pode obter as informações necessárias sobre a árvore, incluindo sua localização com coordenadas, características físicas, estado de saúde, altura, circunferência, formato da árvore, número de galhos principais, se a árvore está produzindo sementes ou não, e se a árvore está doente ou não, disseram as autoridades.

