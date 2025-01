Presidente cipriota turco reúne-se com líder cipriota grego

República Turca do Chipre do Norte (TRNC) Presidente Ersin tártaro conheci na segunda-feira Nikos Christodulideslíder da ilha Administração cipriota grega.

A reunião realizou-se na residência de Colin Stewart, representante especial e chefe da Força de Manutenção da Paz da ONU em Chipre (UNFICYP), na zona tampão da ilha mediterrânica.

Diz-se que Tatar e Christodoulides discutiram muitas questões, especialmente as portas da fronteira entre os dois países.

Após a reunião, Tatar disse aos repórteres que sugeriu abrir um portão de fronteira de Akıncılar, bem como o portão de Haspolat.

Acrescentou que o lado cipriota grego pressionou para que os seus cidadãos passassem por Kiracıköy e Erenköy, ou seja, pelo território do TRNC.

A administração cipriota grega discrimina os cidadãos do TRNC, recusando-se a conceder autorizações de entrada aos de origem turca que mais tarde se tornaram cidadãos do TRNC, disse ele, acrescentando que levantou esta questão durante a sua reunião com Christodoulides.

Observando que disse a Christodoulides que é inaceitável discriminar os cidadãos do TRNC que procuram entrar no lado cipriota grego, Tatar acrescentou que ele e Christodoulides se encontrarão novamente antes de 10 de fevereiro.

Após a reunião, a missão de boa vontade em Chipre emitiu uma declaração conjunta acordada pelos dois líderes.

Disse que o encontro foi construtivo e sublinhou que é essencial aumentar os contactos e a confiança entre os dois povos e promover as relações económicas.

Após a reunião, Christodoulides disse que durante a reunião apresentou ao Tatar um pacote de oito pontos de propostas sobre pontos de passagem e outras ideias que discutiram num jantar em Nova Iorque.

Afirmando que o pacote em questão deveria ser aceite na sua totalidade e não de forma fragmentada, Christodoulides argumentou que isto é do interesse de todos os cipriotas, cipriotas gregos e cipriotas turcos.

O PROBLEMA DE CHIPRE QUE HÁ DÉCADAS

Chipre está atolado numa disputa de décadas entre cipriotas gregos e cipriotas turcos, apesar de uma série de esforços diplomáticos da ONU para alcançar uma solução abrangente.

Os ataques étnicos que começaram no início da década de 1960 forçaram os cipriotas turcos a recuar para enclaves para sua segurança.

Em 1974, um golpe de estado cipriota grego que visava a anexação da ilha pela Grécia levou à intervenção militar de Türkiye como potência garante para proteger os cipriotas turcos da perseguição e da violência. Como resultado, o TRNC foi fundado em 1983.

Nos últimos anos, assistiu-se a um processo de paz intermitente, incluindo uma iniciativa falhada em 2017 na Suíça, sob os auspícios dos países garantes, Turquia, Grécia e Reino Unido.

A administração cipriota grega aderiu à UE em 2004, no mesmo ano em que os cipriotas gregos bloquearam sozinhos um plano da ONU para pôr fim à disputa de longa data.