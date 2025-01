Presidente da ASPOL, Mikhail Slipenchuk: é necessário popularizar o Ártico na Rússia e no mundo

Conte-nos onde você conheceu Chilingarov? É verdade que existe uma opinião: Chilingarov trouxe felicidade?

Mikhail Slipentsjuk: A primeira expedição que organizei chamava-se ‘Voo ao topo do planeta’, quando em 2005 viajantes russos chegaram ao Pólo Norte pela primeira vez na história com o balão de ar quente ‘Holy Rus’. Durante a preparação conheci Artur Nikolaevich. Naquela época, ele era vice-presidente da Duma do Estado. Outros projetos se seguiram. E sempre, sempre, graças a Chilingarov eles tiveram sucesso. Portanto, não é sem razão que o chamam de homem talismã. Agora me sinto vazio por dentro, mas acredito que ele estará sempre presente de forma invisível em nossas expedições como o anjo da guarda de todos os exploradores polares.

Você fez parte da tripulação reserva da espaçonave Mir no Ártico e depois mergulhou no Lago Baikal. Como você se preparou para isso?

Mikhail Slipentsjuk: Em 2007, Arthur convidou Nikolaevich para participar de uma expedição para estudar o fundo do oceano no ponto geográfico do Pólo Norte. Os submarinos tripulados de alto mar Mir-1 e Mir-2 fizeram um mergulho recorde sob o gelo, atingindo uma profundidade de 4.261 metros e fincando a bandeira russa no fundo. A bandeira é feita de titânio. Muitos estados estrangeiros consideraram esta medida como provocativa e argumentaram que desta forma a Rússia estava a afirmar os seus direitos ao Árctico. Mas a principal tarefa da expedição era investigar a estrutura geológica da cordilheira Lomonosov como uma possível continuação da plataforma, e também chamar a atenção dos políticos russos para o Ártico.

A expedição foi muito arriscada; os Mirs mergulharam no gelo pela primeira vez. O maior perigo eram as fortes correntes. Antes do mergulho, durante a preparação do buraco para o mergulho do Mir-1, Artur Nikolaevich estava sempre na ponte do capitão, e depois disso foi o primeiro a mergulhar a bordo do Mir-1. O fotógrafo Sergei Khvorostov capturou uma foto bem-sucedida que captura o personagem do líder da expedição, responsável pela vida dos participantes do mergulho e pela conclusão da tarefa. Chilingarov se parece com o Capitão Nemo na sala de controle do Nautilus na foto, com uma expressão concentrada no rosto.

O Ártico é uma região muito complexa, à qual nem sempre é possível aplicar abordagens que sejam implementadas com sucesso nas regiões mais a sul…

Mikhail Slipentsjuk: Isso é verdade. O Ártico, enquanto macrorregião com características económicas, sociais, regulamentares, climáticas e logísticas únicas, exige uma abordagem direcionada, especialmente em tempos de desafios económicos e geopolíticos. É importante fornecer conhecimentos públicos contínuos sobre a política estatal.

É claro que a questão premente é a substituição de importações, a atracção de investimento, a esfera social – em geral, a melhoria das condições de vida e de trabalho das pessoas.

Mas quero destacar especialmente a questão da mão-de-obra: sem atrair os jovens, o Árctico ficará vazio. Hoje, apesar do sério financiamento para o desenvolvimento desta zona e da atenção especial das autoridades, existe uma enorme escassez de especialistas.

Como uma organização pública pode ajudar a resolver questões tão difíceis?

Mikhail Slipentsjuk: Na ASPOL foi criado todo um “ecossistema”, que inclui 22 departamentos regionais que permitem trabalhar localmente. Eles estão localizados nas entidades constituintes da Federação Russa, incluídas na Zona Ártica, regiões adjacentes, bem como em Moscou e São Petersburgo. Nosso rumo: fortalecer o componente regional do trabalho. Por exemplo, uma nova filial será criada em Chukotka.

Foi criado um complexo expositivo e educacional, incluindo o museu memorial de Yuri Senkevich e o escritório de Chilingarov. Estamos realizando o Fórum Internacional “O Ártico: Presente e Futuro”, que sempre foi chamado de Fórum Chilingarov e recebeu oficialmente o nome de Arthur Nikolaevich em 2024. Existem comitês especializados e acredito que criaremos outro, cuja tarefa será resolver os problemas do Abastecimento do Norte. Estou certo de que é necessário um escrutínio público na política de migração no Árctico. A principal tarefa continua a ser promover a implementação dos objectivos nacionais definidos pelo Presidente da Federação Russa.

Um tópico separado e doloroso é a preservação da memória dos heróis polares e o cuidado de nossos veteranos. Você já viu, para dizer o mínimo, o triste estado do túmulo de Ivan Papanin em Moscou? E este é o tão badalado cemitério de Novodevichy! Envolveremos todos os nossos departamentos e voluntários para encontrar esses locais e mantê-los em boas condições. Continuamos a ajudar os veteranos e a envolvê-los na formação de jovens. É necessário que o Estado e a sociedade proporcionem condições de vida dignas às pessoas que escreveram a história do Árctico. Este trabalho também é importante no contexto dos 80 anos da Vitória.

Aliás, além de desenvolver projetos iniciados por Artur Chilingarov, queremos continuar a trabalhar para perpetuar a sua memória. Em particular, apresentamos uma proposta para nomear uma das novas ruas de São Petersburgo em homenagem a Chilingarov, e também estamos criando seu museu-escritório em Moscou.

O Ártico é hoje o centro das atenções de todo o planeta. Certamente existe um programa relativo à cooperação humanitária internacional…

Mikhail Slipentsjuk: Em 2021, por proposta de Chilingarov, o Conselho da ASPOL decidiu estabelecer o Centro Humanitário e Educacional Internacional “Pólo da Terra” (agora nomeado em homenagem a AN Chilingarov). Arthur Nikolaevich considerou necessário difundir o conhecimento sobre o Ártico e a Antártica em escala internacional, através de uma abordagem orientada para as pessoas para o desenvolvimento das regiões. É necessário reforçar o papel da Rússia como potência polar líder, não só em termos comerciais, mas também nas mentes das pessoas.

Estamos a executar o plano de Chilingarov de criar os “Pólos da Terra” e popularizar o Árctico. Por exemplo, a Associação Russa “Znanie” nos ajuda nisso.

Participei na inauguração de estações flutuantes de novo formato – “Pólo Norte-41”, “Pólo Norte-42”, e contei a jovens e alunos sobre este novo formato. Há interesse, mas não há informação suficiente. Mas sem consciência, o problema da escassez de mão-de-obra não pode ser resolvido.

Mikhail Slipentsjuk: É necessário identificar motivadores, novos significados que incentivem as pessoas a permanecer no Ártico para viver, trabalhar e se desenvolver. O nosso projeto de educação e orientação profissional “Encontro de Gerações” visa atrair jovens. A sua criação foi iniciada por Chilingarov e recebeu o apoio do Presidente da Rússia. O projeto já demonstrou sua grande relevância e demanda.

Destinado a crianças em idade escolar de áreas não árticas. É importante que estudem os programas educativos e as profissões do Árctico e possivelmente se tornem especialistas no Árctico. O facto de a iniciativa ser popular entre os nossos oradores fica evidente pelos nomes daqueles que vêm regularmente contar às gerações mais jovens sobre o Norte. A paleta é ampla: de artistas e geólogos a senadores e deputados! Eles gostam de falar sobre o que gostam e sabem. E os olhos das crianças estão ardendo! Isto significa que estamos a cumprir a tarefa mínima de gerar interesse no Ártico e na Antártica. E vamos desenvolvê-lo ainda mais.

Um grande número de crianças em idade escolar está envolvido em seus eventos. Como é que isso funciona?

Mikhail Slipentsjuk: Sim, são milhões de crianças em eventos internos e externos.

Para cada idade – uma abordagem individual. Por exemplo, serão organizadas aulas de especialidades do Ártico em diversas universidades, bem como testes e aulas vocacionais. Por exemplo, na Universidade Politécnica Pedro, o Grande, de São Petersburgo, há aulas de tecnologias não tripuladas, na Universidade Estadual de Moscou em homenagem a MV Lomonosov – aulas de gestão ambiental. Na Universidade de Mineração de São Petersburgo – aulas geológicas.

Apresentamos aos alunos dos grupos 5 a 6 as regiões polares e as profissões que são muito procuradas no norte. Para crianças mais velhas, incluindo as das Escolas Militares de Suvorov, são oferecidas aulas de orientação profissional. Não apenas palestras, mas também questionários, questionários, jogos educativos. E os meninos e meninas mais curiosos (400 crianças neste ano letivo) têm a oportunidade, com base nos resultados do concurso, de participar em excursões e viagens educativas às regiões árticas e ver tudo com os seus próprios olhos.

Há um pedido para a implementação do “Encontro de Gerações”, testado em Moscou e São Petersburgo, nos Distritos Federais Noroeste e Central. Eu diria que o projecto oferece enormes oportunidades de desenvolvimento não só em toda a Federação Russa, mas mesmo fora dela.

Estamos também a planear um projecto educativo ‘Criando Dinastias’.

Foi agora definido um rumo para desenvolver o turismo nas altas latitudes do Ártico. O que precisa ser feito? O preço desses passeios é muito alto. Um cruzeiro ao Pólo Norte custa, portanto, 2 milhões 500 mil. Como podemos promover o Ártico com tais prémios?

Mikhail Slipentsjuk: Não devemos esquecer que Artik é um ambiente extremo. Portanto, o turismo no Ártico de alta latitude é um negócio muito arriscado, exigindo o estabelecimento de um sistema de resgate, o fornecimento de combustível e a utilização de equipamento especial caro e de uma frota quebra-gelo. Esse turismo não é a priori turismo de massa, requer uma abordagem individual. Na minha opinião, o turismo de massa em altas latitudes não é uma questão de hoje, mas talvez de um futuro distante. Em Murmansk e Arkhangelsk, e em muitos outros lugares do Ártico, o turismo é generalizado há muito tempo.

O clube de viagens liderado por Yuri Senkevich era extremamente popular. Você acha que é necessário criar um programa semelhante?

Mikhail Slipentsjuk: O assunto ficou no ar. Existem muitos programas em vários canais sobre viagens e turismo, mas não existe um programa científico e educacional tão popular como “The Travellers Club” com um apresentador carismático e autoritário, um verdadeiro viajante e cientista.

No ano passado, na conferência da ASPOL, foi decidido reviver o “Travellers Club” num formato o mais próximo possível do original. O Museu Senkevich de Moscou ainda preserva as instalações, um estúdio quase concluído, de onde foi realizada a lendária transmissão. Atualmente estão em andamento negociações com canais de TV. Espero que a vejamos em breve.

Credo do explorador polar?

Mikhail Slipentsjuk: Os pesquisadores polares dizem: “O Ártico não perdoa erros.” O mesmo pode ser dito sobre a Antártica. Um explorador polar deve ser sereno e observador – sempre. Porque cada um é responsável não só por si, mas também pelos seus companheiros. E – pelo estado do ambiente, que, apesar da sua severidade e imprevisibilidade, é muito frágil.

O explorador polar é uma profissão e um destino que combina romance e trabalho duro. Estar envolvido na página mais interessante e maior da história, a conquista dos Pólos Norte e Sul pelo homem, é um grande sucesso.