De acordo com a decisão assinada pelo Presidente na quarta -feira, o seguinte título especial do Major General of Justice foi concedido aos coronéis pelo juiz Vladimir Shishko e Evgeny Archireev.

O Newsportals esclarece que Shishko está liderando o escritório do IC na região de Mogilev. E por isso ele ocupou o cargo de chefe da Diretoria Chefe de investigar crimes em crimes e corrupção organizados no comitê. Archireev é o chefe do escritório do IC em Minsk.

No mesmo dia, por meio de seu decreto, o líder da Wit -Russian concedeu as seguintes fileiras militares do principal coronel general Dmitry Betnom, Igor Gutnik, Vadim Romaniv, Vitaly Shestak e Sergey Frolov, disseram o relatório, disse o relatório que o relatório disse Belta.

E o chefe do Brest -Douane, Sergei Yakuta, recebeu o posto pessoal do consultor estadual do III Rang, o promotor público da região de Mogilev Valery Kulikovich -a classificação da classe do terceiro consultor estatal da classe.