Presidente francês Emmanuel Macron chamado Rússia Para terminar sua agressão em UcrâniaEnfatizando a necessidade de paz forte e duradoura, após uma cúpula de emergência realizada na segunda -feira em Paris.

“Procuramos uma paz forte e duradoura na Ucrânia. Para conseguir isso, a Rússia deve acabar com sua agressão, e isso deve ser acompanhado por garantias de segurança fortes e credíveis para os ucranianos”, disse Macron na terça -feira. Ele alertou que, sem essas medidas, qualquer incêndio alto poderia ecoar os acordos fracassados ​​de Minsk.

Macron enfatizou que a paz duradoura só poderia ser alcançada através da colaboração na Europa, Estados Unidos e Ucrânia. Ele ressaltou que havia falado com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy Seguindo a cúpula.

Macron também expressou o compromisso da Europa de investir em segurança e defesa. “Para esse fim, os europeus querem acelerar a implementação de sua própria agenda para soberania, segurança e competitividade”, acrescentou.

Cúpula de emergência em Paris

A cúpula de emergência, organizada por Macron, foi convocada no meio das preocupações crescentes sobre o compromisso direto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a Rússia e a intenção de seu governo de excluir a UE das conversas de paz do The the Paz da paz da Ucrânia.

A reunião reuniu líderes do Reino Unido, Alemanha, Polônia, Itália e Dinamarca, juntamente com o secretário da OTAN Mark Rutte e o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Após a cúpula, os líderes europeus reafirmaram seu compromisso de garantir a paz duradoura na Ucrânia e melhorar suas capacidades de defesa.

O secretário geral da OTAN, Mark Rutte, enfatizou que a Europa está “pronta e disposta a dar um passo à frente”, enquanto o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que a UE estava contribuindo para sua “participação total total da assistência militar à Ucrânia .

O primeiro -ministro britânico Keir Starmer destacou a necessidade de garantias de segurança dos Estados Unidos para alcançar a “paz duradoura” e impedir a futura agressão russa, argumentando que seu país estaria pronto para enviar tropas de manutenção de paz para a Ucrânia. O primeiro -ministro dinamarquês Mette Frederiksen disse que a Rússia é uma “verdadeira ameaça à segurança de toda a Europa e, portanto, nossa liberdade”.

O chanceler alemão Olaf Scholz, no entanto, argumentou que era “completamente prematuro e o momento completamente errado” discutindo o envio de tropas de manutenção de paz para a Ucrânia. O primeiro -ministro italiano, Giorgia Meloni, ecoou esse sentimento, enfatizando que a UE deve evitar a adoção de posições que contradizem a política dos EUA sobre a Ucrânia.