O presidente do Irã acusou seu colega americano Donald Trump Na segunda -feira para tentar colocar a República Islâmica “nos joelhos” quando o país marcou a revolução de 1979 que bateu o xá.

A revolução eliminou um governo unido no Irã, e o subsequente refém dos diplomatas dos EUA em Teerã marcou o início de décadas de hostilidade entre os Estados Unidos e o Irã.

As celebrações deste ano têm peso adicional após o retorno de Trump à Casa Branca. Durante seu primeiro mandato, Trump seguiu uma política de “pressão máxima” contra a República Islâmica.

De manhã, as pessoas se reuniram em espaços públicos no Irã, acompanhados por canções pop e baladas patrióticas, para comemorar o aniversário da derrubada de Shah Mohammad Reza Pahlavi.

Em Teerã, eles foram para a simbólica Torre Azadi, cujo nome significa “Libertad” em Persa, e que está em um quadrado anteriormente nomeado em homenagem ao xá.

“Trump diz: ‘Queremos falar’, e … (então) assina um memorando de todas as conspirações para colocar nossa revolução de joelhos”, disse PE Fishshkian à multidão, referindo -se à restauração de Sanções de Trump contra Teerã antes esse. mês.

“Não estamos procurando guerra”, disse ele, enquanto acrescentamos que eles “nunca se inclinarão contra estrangeiros”.

Cantando slogans anti-americanos e anti-israelenses, multidões se formaram na segunda-feira nas ruas de Shiraz e Bandar Abbas, no sul, Rasht no norte, Kermanshah e Sanandaj no oeste e a sagrada cidade de Mashhad no leste, de acordo com imagens transmitido pela televisão.

Os participantes, muitas delas, trouxeram retratos do líder supremo Ayatolá Ali Khamenei e da bandeira verde, vermelha e branca do Irã, bem como os banners de grupos apoiados por Teerã como Hezbollah.

As réplicas de mísseis de manufatura iranianos e equipes militares estavam em exibição, atraindo multidões de famílias.

– ‘Você não pode confiar nos Estados Unidos!’ –

As crianças, cobertas pela bandeira do Irã, subiram em um sistema de defesa aérea, e algumas pessoas tinham retratos de Khamenei.

“A negociação com os Estados Unidos não faz sentido porque eles mentem”, disse Parvaneh Samakhani, professora de 52 anos.

Durante seu primeiro mandato, que terminou em 2021, Trump seguiu uma política de “pressão máxima” contra o Irã, uma abordagem que restaurou desde que voltou ao cargo.

Trump levou Washington do acordo nuclear de 2015, torpedeando um acordo que deu sanções no Irã em troca de meio -fio em seu programa atômico.

Ao assinar a ordem que instruiu os departamentos dos Estados Unidos a projetar novas sanções contra o Irã em 4 de fevereiro, Trump expressou otimismo para um “acordo com o Irã e todos podem morar juntos”.

O presidente dos Estados Unidos também alertou que, se fosse morto pelo Irã, o país seria “apagado”.

“O Irã fez muitas concessões, mas Trump veio e quebrou o acordo”, disse Samakhani, vestida com um chater preto.

“Você não pode confiar nos Estados Unidos!” Ela disse, enquanto alguns desenhos animados de Trump e o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Com o retorno de Trump à acusação, “a história é repetida”, disse Mehdi Sajadfar, um comerciante de 24 anos.

“Tudo é uma mentira” quando se trata dos Estados Unidos, acrescentou, já que os manifestantes cantaram “Death to America”.

Em seu discurso, Fishshkian disse que os Estados Unidos procuraram enfraquecer a “divisão” do Irã.

“Se juntarmos as mãos, somos capazes de resolver todos os problemas do país”, disse o presidente iraniano.

As celebrações de 10 dias do Irã marcam a expulsão do início do xá todos os anos em 31 de janeiro, o aniversário do retorno a Teerã de Ayatolá Ruhollah Jomeini em 1979 do exílio.

As autoridades iranianas pediram aos cidadãos que participem das festividades em grande número após o anúncio das sanções de Trump.