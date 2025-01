Presidente mexicano para buscar uma explicação do Google sobre a mudança de nome do Golfo do México

Presidente mexicano Claudia Sheinbaum Ele disse na quarta -feira que seu governo enviará uma carta para a gigante tecnológica dos Estados Unidos. Google para abordar a ordem executiva do presidente Donald Trump para mudar o nome do Golfo do México na direção “Golfo da América. “

A ordem executiva estava entre os primeiros assinados por Trump no dia seguinte a ter jurado o cargo.

“Estamos enviando uma carta ao Google primeiro para dizer: suponho que o Google Maps saberá sobre esta divisão internacional, você também saberá qual organização é a que dá o nome aos mares internacionais e o que corresponderia em qualquer caso ao continental prateleira “, disse Sheinbaum, disse falando em uma entrevista coletiva.

Embora a promessa nacionalista de Trump tenha ignorado anteriormente e até brincando como uma grande parte disso está nas águas internacionais.

O Google confirmou na segunda -feira que mudaria o nome do Golfo do México como o Golfo da América para seus usuários dos EUA.

Ainda é o Golfo do México no México, enquanto usuários fora dos Estados Unidos e México verão os dois nomes no Google Maps.