Presidente sul-africano exige fim das hostilidades em Gaza

presidente sul-africano Cirilo RamaphosaNa sua mensagem de Ano Novo publicada na terça-feira, apelou à cessação das hostilidades em Gaza e à libertação dos reféns.

“Como o conflito no Médio Oriente continua, enquanto o genocídio é perpetrado contra o povo de Gaza e enquanto os reféns israelitas permanecem em cativeiro, continuamos a apelar à cessação das hostilidades e à libertação dos reféns”, disse Ramaphosa num comunicado.

Ele disse que seu país permaneceu firme em apoiar da luta do povo palestino.

“Justo quando chegamos ao nosso liberdade “Através do apoio e da solidariedade de muitas pessoas e nações em todo o mundo, continuamos a ser solidários com as vítimas da injustiça noutras partes do mundo”, disse Ramaphosa, referindo-se à guerra genocida em curso de Israel contra os palestinianos.

A África do Sul abriu um processo de genocídio contra Israel em Haiatribunal com sede em Israel no final de 2023, acusando Israel, que tem bombardeado incansavelmente Gaza desde Outubro do ano passado, de não cumprir os seus compromissos ao abrigo da Convenção sobre o Genocídio de 1948.

Vários países, incluindo TurquiaNicarágua, Palestina, Espanha, México, Líbia e Colômbia juntaram-se ao caso no Tribunal Internacional de Justiça (CIJ), que iniciou audiências públicas em janeiro.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou mais de 45.500 vítimas, a maioria mulheres e crianças, desde o ataque do Hamas em 7 de Outubro de 2023, apesar de um Conselho de Segurança da ONU resolução que apela a um cessar-fogo imediato.

Em Novembro, o Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de detenção para o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e para o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, por crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.