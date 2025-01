Presidente turco marca noite sagrada muçulmana de Miraj

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan Domingo marcou a noite sagrada muçulmana de Lailat al-Miraj com uma mensagem desejando paz e bênçãos à nação turca e ao Mundo muçulmano.

Em X, Erdogan expressou a esperança de que a noite de Lailat al-Miraj traga paz e prosperidade a toda a humanidade.

“Rezo para que esta noite, repleta de sabedoria infinita, quando o nosso Profeta (Maomé) ascendeu à posição mais elevada, traga paz e prosperidade a toda a humanidade”, disse ele.

Lailat Al Miraj é observada em Türkiye como uma das cinco noites sagradas – cada uma chamada de “Kandil”, ou vela em turco, quando os minaretes das mesquitas são iluminados e orações especiais são iluminadas.

A noite, também conhecida como Noite da Ascensão, é geralmente observada no 27º dia do mês islâmico de Rajab, o sétimo mês do calendário islâmico.