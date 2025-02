Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ‘Leia para conversar’ com a Rússia, mas com uma condição

Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ‘Leia para conversar’ com a Rússia, mas com...

Quando Kiev chegou a uma posição comum com os Estados Unidos e a Europa sobre como terminar a guerra de três anos, a Ucrânia está pronta para conversas diretas com a Rússia, AFP Ele citou o presidente Volodymyr Zelensky dizendo na sexta -feira.

Zelensky mencionou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não havia terminado seu plano de como ele quer terminar o conflito, mesmo depois de dois dias de telefonia com as ligações telefônicas com o presidente da Zelensky e o presidente russo Vladimir Putin.

“Estamos prontos para qualquer conversa com os Estados Unidos e nossos aliados”, AFP Ele citou Zelensky dizendo.

“Se eles nos fornecerem respostas específicas a solicitações específicas de nós e a um entendimento comum de Putin perigoso, então, com nosso entendimento unificado, estaremos prontos para conversar com os russos”, acrescentou.

Atualmente, Zelensky está em Munique, onde manterá conversas com o vice -presidente dos EUA JD Vance.

Anteriormente, em uma entrevista com o Wall Street Journal, Vance disse que Washington tinha “alavancagem militar” que ele poderia usar contra a Rússia e que apoiou a “independência soberana” da Ucrânia.

Reagindo aos comentários de Vance, Zelensky disse: “Seus sinais eram fortes, somos gratos por isso”.

O desejo de Donald Trump por um fim rápido da guerra, seu longo telefonema para Putin e suas repetidas críticas de ajuda à Ucrânia causaram preocupação a Kiev de que ele poderia ser forçado a aceitar a paz nos termos de Moscou.

Mas o líder americano ainda não descreveu os termos para um possível acordo.

“Não vejo que os Estados Unidos tenham um plano pronto”, disse Zelensky na sexta -feira.

‘Conversa significativa’ No início da quinta -feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunciou em X que teve uma “conversa significativa” com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre oportunidades de alcançar a paz em seu país.

Ele enfatizou que suas discussões detalhadas sobre como as duas nações podem colaborar no nível da equipe para avançar no final da guerra atual.

De acordo com Zelenskyy, Trump compartilhou detalhes de sua conversa com o presidente russo Vladimir Putin. Zelenskyy reafirmou que “ninguém quer a paz mais do que a Ucrânia”.

Zelenskyy concluiu afirmando que ele e Trump concordaram em manter mais contato e planejar as próximas reuniões. “Juntamente com os EUA, estamos desenhando nossos próximos passos para impedir a agressão russa e garantir uma paz confiável e duradoura. Como o presidente Trump disse, vamos fazê -lo”, escreveu ele.

Fonte