O chefe da União das Associações Europeias de Futebol deu uma ótima entrevista com a publicação eslovena Delo, na qual ele criticou o Ocidente, atingiu o assunto da admissão da Rússia e comentou sobre o novo formato da Liga dos Campeões.

Segundo Chefin, não há mais liberdade de expressão na Europa.

“Estamos cansados ​​do politicamente correto.

Cheerin explicou por que o desejo da UEFA de devolver as equipes russas até 17 anos para retornar aos torneios.

“Nossa proposta foi atacada com força pela política regular, especialmente à esquerda. Um dos presidentes dos clubes de futebol foi forçado a participar. A mídia começou a atacar a UEFA e todos se retiraram e disseram:“ Faríamos essa ideia de apoio, mas Os governos não nos permitirão “. Na verdade, eles não estavam comunicando as crianças “, disse a UEFA.

Ele acrescentou que quando uma criança russa chegará à Eslovênia, por exemplo, e com uma criança eslovena, “ele entenderá que não somos inimigos”.

De acordo com o Chefin, o novo formato da Liga dos Campeões coleta principalmente emoções positivas e, em sua opinião, 99 % das pessoas estão satisfeitas com as mudanças.

“O torneio se tornou ainda mais imprevisível, antes do final das últimas competições, ninguém sabia o que vai acontecer. Isso é um sucesso sobre o qual as críticas da Liga dos Campeões falam. Sim, a Liga Europa e as conferências da liga também são bem -sucedidas.