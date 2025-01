Presidente Yoon da Coréia do Sul, desafiado, acusado de lei marcial

Os promotores acusaram o presidente demitido da Coréia do Sul no domingo Yoon Suk Yeol acusado de liderar uma insurreição contra a lei marcial de 3 de dezembro, de acordo com a agência de notícias Yonhap.

Yoon, 63, tornou -se o primeiro presidente em exercício acusado de qualquer carregar.

A acusação ocorreu apenas um dia antes de Yoon. detenção O período foi planejado para terminar.

O tribunal duas vezes se recusou a estender o prazo de Yoon detenção tempo.

O líder sitiado foi preso pelo Pesquisa de corrupção Office of Senior Funcionários (CIO) em 15 de janeiro devido à sua declaração de lei marcial de 3 de dezembro.

Ele foi acusado pelo Parlamento em 14 de dezembro e depois preso formalmente em 19 de janeiro.

O presidente acusado enfrenta um julgamento perante o Tribunal Constitucional, que tem até seis meses para decidir sobre seu impeachment.

Se o Tribunal Superior confirmar o impeachment, novas eleições presidenciais deverão ser realizadas dentro de dois meses a partir da data em que a ordem judicial é emitida e, se o tribunal decidir contra, será rapidamente restabelecido como presidente.