Presidentes Dia 2025: Verifique a história, importância; que está aberto e fechado

Lojas de varejo, restaurantes e muitas empresas do setor privado permanecerão abertas, e muitas oferecem vendas e promoções do Dia dos Presidentes. O transporte público também será executado, embora possa haver pequenos ajustes de cronograma para ônibus ou subterrâneo da cidade.

A Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e NASDAQ serão fechadas no dia dos presidentes. Isso significa que não haverá operações nessas principais trocas, com o comércio retomando no dia seguinte.

Os principais bancos, como Chase, Bank of America, Wells Fargo e Citibank, serão fechados. ATMs e serviços bancários on -line permanecerão operacionais.

O Serviço Postal dos Estados Unidos (USPS) não entregará correio regular no dia dos presidentes, pois os Correios serão fechados. Certifique -se de planejar as necessidades relacionadas ao correio antes das férias.

Muitas escolas públicas observam o Dia dos Presidentes e serão fechados. No entanto, é aconselhável consultar as escolas locais para fechamentos específicos.

A maioria dos escritórios federais, estaduais e locais será fechada na observância do Dia dos Presidentes. Isso inclui agências federais não essenciais, como o Departamento de Veículos Motorizados (DMV) e os escritórios do governo local. Os serviços de emergência permanecerão operacionais, mas esperam atrasos para outros serviços.

O dia dos presidentes 2025 verá o fechamento dos escritórios do governo federal e estadual, bancos e mercado de ações. Lojas de varejo, restaurantes e serviços de transporte público geralmente permanecem abertos, embora alguns possam operar em horários modificados. É aconselhável consultar empresas e autoridades locais específicas para obter as informações mais precisas sobre as horas de operação.

A mudança em direção à celebração de todos os presidentes dos Estados Unidos ocorreu quando a lei de férias do uniforme foi aprovada em 1968. Esta lei foi voltada para o aniversário de Washington na terceira segunda -feira de fevereiro. A mudança para umas férias na segunda -feira, em vez de seguir a data fixa de 22 de fevereiro, contribuiu sem querer para a Associação de Férias com todos os presidentes em vez de Sol Washington. Hoje, o Dia dos Presidentes é amplamente visto como um dia para homenagear o escritório da presidência e os vários homens que cumpriram esse papel.

