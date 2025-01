Preso cumprindo pena de prisão perpétua por assassinato foge da prisão de Sabarmati em Ahmedabad

A polícia de Ahmedabad lançou uma busca por um prisioneiro cumprindo pena de prisão perpétua que escapou da Cadeia Central de Sabarmati. O carcereiro apresentou um FIR sobre o incidente na delegacia de polícia de Rakhial.

De acordo com o FIR apresentado pelo carcereiro do Grupo 2, Babu Bhai Prajapati, o prisioneiro, identificado como Manuji Thakor, 36, cumpria pena de prisão perpétua por homicídio. Thakor, um residente de Patan, foi enviado ao hospital penitenciário fora da prisão no dia 10 de janeiro às 16h45 devido a doença. Ele foi escoltado pelo policial Pradyumn Singh Chauhan.

A FIR diz: “Às 17h30, Thakor não havia retornado à prisão. O policial Pradyumn Singh Chauhan, junto com Vanes Singh, informaram o carcereiro sobre a situação.”

Na sequência do relatório, as autoridades penitenciárias realizaram uma contagem dos reclusos na prisão aberta, onde estavam detidos 14 reclusos. “Após a contagem, foi confirmado que um preso estava desaparecido. O prisioneiro desaparecido foi identificado como Manuji Thakor”, afirmou a FIR.

Os funcionários da prisão revistaram as instalações e áreas próximas, mas não conseguiram localizar Thakor. Mais tarde, o carcereiro informou os altos funcionários e apresentou queixa na delegacia local.

A polícia de Rakhial confirmou que equipes estão trabalhando para localizar o prisioneiro. “Fizemos buscas em áreas próximas e revisamos imagens de CCTV. Também foi solicitada ajuda de outras agências. Esforços estão sendo feitos para prender o prisioneiro fugitivo em breve”, disse um policial.