Prevenção da lei de lavagem de dinheiro de 2002 para não garantir que uma pessoa permaneça presa, diz o Supremo Tribunal

Embora conceda o vínculo a um réu em um caso de lavagem de dinheiro relacionada ao suposto golpe de licor de Chhattisgarh, a Suprema Corte comentou na quarta -feira que o conceito de prevenção da lei de lavagem de dinheiro (PMLA), 2002, não pode ser que uma pessoa permaneça na prisão.

Um banco liderado pelo juiz Abhay Oka chamou a Diretoria de Configuração (DE) por manter o acusado sob custódia, apesar do fato de que a ordem é deleitar que sua queixa de acusação tenha sido anulada devido à falta de sanção.

A Suprema Corte em sua decisão de novembro de 2024 disse que a sanção anterior do governo para processar servidores públicos, conforme exigido na seção CRPC (1), também será aplicável a uma baixa queixa do PMLA.

A decisão exige que a agência da investigação também busque a sanção antes que o conhecimento de sua queixa de acusação seja tomado.

No presente caso, quase um ano depois que Ed apresentou as acusações contra o réu, um oficial do Serviço de Telecomunicações da Índia e o tribunal inferior tomou conhecimento, o Tribunal Superior de Delhi recentemente, no dia 7 de fevereiro, anulou que ele não foi levado pela sanção pela agência que depende da ordem da Suprema Corte de novembro de 2024.

O tribunal também considerou impressionante que a agência de investigação não informou o tribunal sobre a ordem do conhecimento do conhecimento e apenas informou os tribunais mais tarde durante a audiência após suas perguntas.

ASV SV Raju, aparecendo para Ed, argumentou que a ordem do conhecimento foi anulada devido à falta de sanção e não porque nenhum crime foi feito contra o acusado. Ele acrescentou que a agência recebeu a sanção conforme necessário para processar e pediu aos tribunais que tivessem um novo conhecimento da denúncia. Ele também argumentou que, apenas porque a ordem do conhecimento foi anulada, ele não tornaria ilegal a prisão do réu.

No entanto, o tribunal apontou que até quarta -feira, não há queixa, pois a ordem que leva o conhecimento não existe. Ele acrescentou que Ed apresentou um pedido perante o tribunal especial para solicitar que ele tenha conhecimento e disse que o tribunal terá que examinar o caso, considerando a posição de Ed que há uma sanção.