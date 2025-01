Previsão do tempo e AQI para Jammu e Caxemira Hoje, 1º de janeiro de 2025: A temperatura de hoje é de -23,4 ° C. Aqui está a última previsão do tempo.

Previsão do tempo e AQI de Jammu e Caxemira hoje: Jammu e Caxemira registraram -14,68 ° C em 1º de janeiro de 2025. De acordo com a previsão do Departamento Meteorológico Indiano (IMD), as temperaturas mínimas e máximas devem ser de -23,4 ° C e -12,21 °C, respectivamente. A umidade relativa é atualmente de 78% com vento de 78 km/h. O céu parece nevado, proporcionando uma perspectiva de clima agradável ou mista, conforme previsto pelo IMD. O sol nasceu às 07h24 e se põe às 17h25

Jammu e Caxemira ICA hoje: Em relação à qualidade do ar, o nível do AQI hoje é de 0,0, o que indica. Mantenha-se informado sobre quaisquer alertas locais de qualidade do ar do IMD, especialmente se você for sensível à poluição ou a atividades ao ar livre.

Olhando para amanhã, quinta-feira, 2 de janeiro de 2025, o Departamento Meteorológico da Índia (IMD) projeta que Jammu e Caxemira terão uma temperatura mínima de -19,26°C e máxima de -10,52°C. Espera-se que os níveis de umidade fiquem em torno de 86%, então planeje seu dia de acordo com a previsão do IMD.

Com temperaturas esperadas variando entre -23,4°C e -12,21°C de acordo com os relatórios do IMD, prepare-se para um clima mais frio. Se você é sensível ao frio, pode querer adaptar seu dia com roupas quentes e atividades internas adequadas ao clima frio. A previsão do tempo para Jammu e Caxemira para os próximos 7 dias, de acordo com o Departamento Meteorológico da Índia (IMD), indica padrões climáticos variados. As previsões do IMD incluem temperaturas mínimas e máximas diárias, níveis de umidade e condições de céu esperadas, como claro, ensolarado e nublado. O departamento aconselha seguir essas previsões para planejar suas atividades de acordo. Fique atualizado com os relatórios do IMD sobre quaisquer mudanças nas condições climáticas ou alertas durante a semana.

Este é um blog/história ao vivo gerado por IA e não foi editado pela equipe do Livemint.

Fonte