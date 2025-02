Previsão do tempo Wilfand alertou sobre um risco aumentado de incêndios naturais na primavera

Ele esclareceu que é muito cedo para falar sobre um difícil risco de incêndio, porque outros fatores, incluindo a quantidade de precipitação, influenciam a ameaça. No entanto, os riscos são aumentados.

“No centro da Rússia européia, a neve acabou de desaparecer na terceira década de abril, e os raios do sol já estão perceptíveis no momento. A neve cobre o terreno da evaporação à luz do sol. E se houver neve pequena, então é claro que É claro que o Sol é perceptível em março, o estudo pode começar a estudar solos “, explicou Wilfand.

Segundo o especialista, a falta de neve é ​​um fator importante. Nesse caso, é necessário calcular a circulação e descobrir se é esperada uma precipitação intensa. Isso só acontece no final de fevereiro – início de março.

