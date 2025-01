Previsão para 2025: Terceira Guerra Mundial, maldade humana, violência em nome da religião, nacionalismo; diga psíquico

O autoproclamado médium Nicolas Aujula, conhecido por suas afirmações de prever com precisão o COVID-19 e o movimento Black Lives Matter, revelou suas previsões para 2025. Embora preveja desenvolvimentos e mudanças positivas em algumas áreas, ele também alerta para desafios significativos, incluindo uma potencial Terceira Guerra Mundial (3ª Guerra Mundial).

Política Um grande aviso de Nicolas é a possibilidade de uma Terceira Guerra Mundial, que ele acredita poder começar em meados de 2025. Ele prevê actos horríveis de violência alimentados pelo nacionalismo e pela religião, juntamente com desafios ambientais, como inundações e aumento do nível do mar.

O ano de 2025 “é um ano em que há falta de compaixão no mundo, onde veremos atos horríveis de maldade humana e violência mútua em nome da religião e do nacionalismo”, disse Nicolas, citado pelo Daily Mirror.

Entretenimento No mundo das celebridades, Nicolas prevê desafios para Katy Perry, prevendo possíveis problemas conjugais em 2025. Por outro lado, a atriz Cate Blanchett deverá ter um ano de sucesso, podendo ganhar vários prémios pelas suas atuações.

Economia Prevê-se que a economia do Reino Unido registe um crescimento lento, com o aumento da inflação, o encerramento de explorações agrícolas e o encerramento ou saída de empresas do país.

Nicolas também espera que o líder trabalhista, Sir Keir Starmer, renuncie no final do ano e seja substituído por uma mulher. Do outro lado do Atlântico, espera-se que Donald Trump tenha um ano de sucesso, apesar dos problemas jurídicos e da imprensa negativa.

Ciência Do lado positivo, Nicolas prevê avanços nos órgãos cultivados em laboratório, que poderão revolucionar os cuidados de saúde. Ele também vê maior igualdade no local de trabalho, com maior transparência salarial ajudando a criar salários mais justos.

Família real Nicolas prevê um ano positivo para a Família Real, com o Príncipe William e o Príncipe Harry se reconciliando após anos de tensão. Ele afirma que os irmãos se encontrarão cara a cara e que a imprensa fará ampla cobertura do momento.

Espera-se que o rei Charles anuncie melhorias em sua saúde, enquanto Meghan Markle pode obter sucesso por meio de um programa de TV ou podcast enquanto se concentra no fortalecimento dos laços familiares.

