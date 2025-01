Primeira circular interna: "Como você deve chamar os imigrantes?". Trump envia imediatamente a esquerda para uma espiral descendente

Mesmo sobre migrantes Donald Trump dá um primeiro golpe muito forte no “ditadura despertada“dos democratas e de seu léxico politicamente correto. O Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) ordenou que os cidadãos estrangeiros fossem redefinidos”estranho“em todas as comunicações internas e externas.

Isto é evidente a partir de um memorando interno obtido no site de informações Eixosassinado pelo diretor interino Calebe Bezerro. A decisão revoga uma directiva 2021emitido durante a administração do ex-presidente Joe Bidenque substituiu o termo ‘estrangeiro’ por ‘não cidadão“para usar mais linguagem inclusivo.

A utilização do termo ‘estrangeiro’, presente no texto da Lei de Imigração e Nacionalidade, é há muito tempo tema de debate nos Estados Unidos: os defensores das restrições aos fluxos migratórios defendem a sua utilização, enquanto os activistas dos direitos dos migrantes criticam-na como ofensiva. A decisão de Ice está alinhada com a abordagem da administração do novo presidente Trump, que anunciou uma repressão à imigração e a intenção de reintroduzir políticas mais rígidas, como o “Fique no México” e a suspensão direito à cidadania por nascimento. A actual directiva especifica também que o termo “não-cidadania” será substituído por “estrangeiro”. Porque as palavras, como lembrou Nanni Moretti em Palombella rossa ao socar um jornalista um tanto rude, “são importantes”. Desta vez, porém, o golpe vem “da direita”.