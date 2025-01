Primeira reunião da EAM S Jaishankar com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio: “A Índia é uma prioridade”

O Ministro das Relações Exteriores, S Jaishankar, encontrou-se na terça-feira com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, e o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Walz, em suas primeiras reuniões bilaterais, respectivamente.

“É um prazer conhecer Maro Rubio em sua primeira reunião bilateral depois de assumir o cargo de Secretário de Estado. Analisamos nossa extensa parceria bilateral, da qual Marco Rubio tem sido um forte apoiador”, disse Jaishankar em uma postagem no X.

Jaishankar esteve em Washington a convite do governo dos EUA para assistir à posse de Donald Trump como 47º presidente dos Estados Unidos. Rubio “enfatizou o desejo da administração Trump de trabalhar com a Índia para promover os laços económicos e abordar as preocupações relacionadas com a migração irregular”, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, numa leitura após a reunião.

“Eles discutiram uma ampla gama de tópicos, incluindo questões regionais e oportunidades para aprofundar ainda mais o relacionamento EUA-Índia, particularmente em tecnologias críticas e emergentes, cooperação em defesa, energia e avanço de uma região Indo-Pacífico livre e justa”, disse Bruce. disse.

Reunião ministerial quádrupla A reunião entre os dois principais diplomatas foi realizada na sede do Departamento de Estado dos EUA, em Foggy Bottom. A reunião bilateral foi precedida pela primeira reunião ministerial do Quad depois de Donald Trump assumir a presidência.

“Eles também trocaram opiniões sobre uma ampla gama de questões regionais e globais. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com ele para avançar a nossa cooperação estratégica”, disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros.

Rubio, no seu primeiro dia de mandato na terça-feira, recebeu os Ministros dos Negócios Estrangeiros da Austrália, Índia e Japão para uma importante reunião da aliança QUAD entre as quatro nações, enfatizando o compromisso da aliança em fortalecer as oportunidades económicas e garantir a paz e a segurança. na região Indo-Pacífico.

“No meu primeiro dia como Secretário de Estado, recebi os Ministros dos Negócios Estrangeiros da Austrália, da Índia e do Japão numa importante reunião do Quad. Estamos empenhados em reforçar as oportunidades económicas e a paz e a segurança na região Indo-Pacífico”, afirmaram os Estados Unidos. . Disse o Secretário de Estado, dirigindo-se a X.

Anteriormente, numa declaração conjunta, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países do Quad reafirmaram o seu compromisso comum de fortalecer um Indo-Pacífico livre e aberto, onde “a soberania e a integridade territorial sejam mantidas e defendidas”.

A reunião bilateral entre Rubio e Jaishankar ocorreu menos de uma hora depois da posse oficial do primeiro. Os dois líderes teriam mantido extensas conversações durante as quais se aprofundaram em toda a gama da parceria estratégica Índia-EUA. O encontro, que durou mais de uma hora, contou ainda com a participação do embaixador da Índia nos Estados Unidos, Vinay Kwatra.

Na segunda-feira, Jaishankar foi visto na primeira fila enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump, fazia seu discurso inaugural na Rotunda da Capital, em Washington DC. O ministro também se reuniu com membros da nova administração Trump, incluindo o 56.º presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Mike Johnson.

