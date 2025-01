Primeiro aniversário da consagração de Ram Mandir: PM Modi saúda a nação, lembra ‘séculos de sacrifício’

O primeiro-ministro Narendra Modi estendeu as suas saudações à nação no sábado, marcando o primeiro aniversário da consagração do ídolo Ram Lalla no templo de Ayodhya. Recordando os “séculos de sacrifício, penitência e luta” que culminaram na construção do templo, o Primeiro-Ministro Modi enfatizou a sua importância como símbolo da herança cultural e espiritual da Índia.

Em uma postagem em Este templo, construído após séculos de sacrifício, penitência e luta, é um grande património da nossa cultura e espiritualidade. Tenho certeza de que este divino e magnífico templo Ram se tornará uma grande inspiração para alcançar a resolução de uma Índia desenvolvida.”

O primeiro-ministro também compartilhou um vídeo junto com a postagem no X.

Para marcar a ocasião, uma grande celebração de três dias, organizada por Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust, começou em Ayodhya. As festividades, que decorrerão de 11 a 13 de janeiro, incluem programas culturais com luminares da música e da arte.

O ministro-chefe Yogi Adityanath inaugurará o evento com o cerimonial ‘abhishek’ (banho ritual) do ídolo Ram Lalla. Após a cerimônia, ele discursará em reunião pública em Angad Teela. Grandes multidões de devotos, incluindo santos e líderes espirituais, reuniram-se para o evento.

Todo o Ayodhya Dham foi transformado num espetáculo de devoção e festividade, adornado com luzes e decorações. A administração distrital e os funcionários fiduciários garantiram preparativos meticulosos para acomodar o afluxo de peregrinos e visitantes.

Espera-se que ambos os vice-ministros-chefes de Uttar Pradesh também participem das celebrações, enquanto a visita do ministro-chefe Yogi está programada para durar cerca de cinco horas.

O fundo encorajou devotos de todo o país a participarem na celebração histórica, que reflecte o apelo unificador e intemporal de Lord Ram.