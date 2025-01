Primeiro, ele remove as decisões de segurança e depois as melhora: o post perturbador de Giuseppe Conte

Alessandro Gonzato 28 de janeiro de 2025

Primeiro, na época do mitológico toninelli, eu 5 posição Eles enfiaram que haviam produzido imigração ilegal. Dois anos depois, fomos procurados por Salvini em 2020 – Oplat – Ople – eles negaram as medidas que o haviam permitido. A hora de passar da competição para o Partido Democrata: Franza ou Espanha, desde que seja magna. E Amen como Conte na conferência de imprensa ao lado de Matteo Brandiva jubila o conselho com a palavra “#DecretalVini Segurança e imigração”. Mas o mestre -klap, passou para o governo com o DEM, era enviar Salvini para o processo para o caso de armas abertas, desconhecido por aqueles que, como Toninelli, alegaram que, sem ele, com o piffer, Salvini parou o irregular. Você não pode fazer melhor, você dirá. Em vez disso, você está errado, porque se você menos espera o milagroso de Grillo e Casaleggio Associati – ela também negou – o ACE -Vallo, que neste caso é uma gravação gráfica nas redes sociais. Por um lado, há a face de Conte, em cores e sorrindo, com o número – muito baixo – de chegadas irregulares durante o governo da verde amarelo. Por outro lado, há meloni, em preto -white e com uma expressão confusa, com números definitivamente maiores. Não comentamos os méritos das revoluções que foram sofridas nesse meio tempo (mas os contians certamente estarão cientes disso): o covid que destruiu economias inteiras na África, a risis de trigo por causa do russo-ucrina- conflito , a oposição de alguns dos juízes. Vamos nos limitar à reivindicação do antigo Grillini.

Primeiro contra os imigrantes ilegais, depois os laxistas e depois (enquanto continuam na Itália a atacar “o governo da direita”), concorda com o alemão (à esquerda) Sahra Wagenknecht Que pensa em migrantes como o extremo direito das alternativas de Für Deutschland. Agora, pelo menos no Facebook e “X”, o ex -Grillini retornou a 2018, o período dos portões fechados. “O que é gênio?” Disse perozzi em “Meus amigos”, “é fantasia, intuição, decisão e velocidade de implementação”. Albert Einstein sob o Pentastellati não está lá (estamos prontos para compensar) e, no entanto, deve -se dizer – a empresa não foi por todos. É verdade que há algo nas redes sociais e os manifestantes em série estão na ordem do segundo, mas se você quiser aumentar seu humor, comece a ler algumas das centenas de reações de Grin: certas são irresistíveis. Outros, erroneamente, superaram, o insulto não é bom.





Agora – de fato antes – é de se esperar de tudo do Pentastellati -Kissinger. Talvez eles negem que tenham abolido a pobreza, ou dirão que o erradicaram como a praga da Manzoniana e que foram as linhas de pacote que destruíram os salários, primeiro espirrando nas estrelas. É possível que, no Parlamento, alguém exclama que o túnel de Brenner realmente existia, que Toninelli estava certo, mesmo que o ex -ministro dos Transportes tenha participado de Partidos com Grillo e, portanto, é duvidoso que alguém os reconheça louros comparáveis. ATENÇÃO: Você quer ver que foram os bancos que derrotaram a pandemia? O máximo seria descobrir que “o superbonus gra-tu-i-ta-men” não é. Que eles não vêm dizer que 150 bilhões serviram e que eles servirão 24 anos de imposto sobre energia e economia Para retornar custos. Seria realmente um lugar.