O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, bloqueou na quarta-feira outra tentativa dos líderes do Partido Conservador de lançar um inquérito nacional sobre um suposto escândalo de “gangue de aliciamento”. A rejeição da nomeação conservadora foi seguida por questões amargas do primeiro-ministro na Câmara dos Comuns.

Numa pergunta, o deputado reformista Rupert Lowe chamou as “estupras em massa” cometidas por “gangues de violadores paquistaneses” uma “mancha podre” na nação, um comentário que atraiu duras críticas dos deputados trabalhistas. Muitos líderes conservadores disseram mesmo que não apoiar uma investigação levantaria preocupações sobre um “encobrimento”.

Os jornalistas freqüentemente usam “Conservadores” como uma alternativa mais curta aos “Conservadores”. A teoria em torno do abuso sexual infantil por “gangues de aliciamento paquistanesas” gerou uma controvérsia política no Reino Unido depois que o bilionário Elon Musk comentou o mesmo em sua postagem nas redes sociais. Aqui estão as principais atualizações sobre o tema.

Primeiro-ministro britânico bloqueia proposta conservadora de inquérito O Partido Trabalhista de Keir Starmers, que goza de uma maioria absoluta na Câmara dos Comuns, rejeitou um projeto de lei conservador de bem-estar e bem-estar infantil para pressionar por outro inquérito nacional sobre gangues de recrutamento por 364 votos a 111.

O projeto de lei pedia uma nova investigação nacional sobre o recrutamento de gangues. Seus apoiadores incluíam 101 conservadores, cinco reformistas do Reino Unido, dois do DUP, Jim Allister do TUV, o parlamentar da UUP Robin Swann e o independente Alex Easton, e nenhum parlamentar trabalhista.

Primeiro-ministro ataca conservador por “mentiras e desinformação” O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, atacou os líderes conservadores por mentiras e desinformação na quarta-feira e disse que tais tentativas não ajudariam as vítimas de abuso infantil.

Por que o governo Starmer não apoia pesquisas sobre gangues de aliciamento? Durante a sessão de perguntas e respostas, Keir Starmer disse que uma investigação sobre o assunto atrasaria ainda mais as ações contra o abuso sexual infantil, informou a Bloomberg. Ele também observou que as recomendações de uma investigação de sete anos relatada em 2022 ainda não foram implementadas.

“Esta manhã encontrei algumas das vítimas e sobreviventes deste escândalo, e eles deixaram claro que queriam agir agora, e não atrasar uma nova investigação”, disse a PA Media citando o primeiro-ministro do Reino Unido na Câmara dos Comuns.

Deputado trabalhista acusado de “fechar os olhos à justiça” O comentário de Keir Starmer provocou uma forte reação dos conservadores, que perguntaram se a recusa de um pedido de inquérito levaria a questões sobre um “encobrimento”.

Os conservadores acusaram os deputados trabalhistas de terem “fechado os olhos à justiça” em relação às vítimas de gangues de recrutamento depois que a moção, que teria inviabilizado uma peça-chave da legislação governamental, foi rejeitada na Câmara dos Comuns.

‘Starmer usou maioria absoluta para bloquear a investigação’ “É repugnante que Keir Starmer tenha usado a sua maioria absoluta no Parlamento para bloquear um inquérito nacional sobre o escândalo dos gangues de violação”, disse o secretário do Interior paralelo, Chris Philp. “Os deputados trabalhistas colocaram o seu partido em primeiro lugar quando se trata de chegar à verdade e fecharam os olhos à justiça para as vítimas.