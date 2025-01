Primeiro-ministro do Paquistão transmite condolências ao presidente turco pelo incêndio em hotel

Primeiro Ministro do Paquistão Sharif Sharif Na quinta-feira, ele expressou suas condolências ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan sobre um fogo em um estância de esqui hotel no norte de Türkiye que matou 78 pessoas e feriu 51.

De acordo com um comunicado do Gabinete do Primeiro Ministro, num telefonema, Sharif transmitiu as suas mais profundas condolências pela perda de vidas no incêndio.

“Toda a nação paquistanesa ficou triste com esta notícia e rezou pelas almas dos falecidos e pela rápida recuperação dos feridos”, disse ele.

Sharif garantiu a Erdoğan que o povo do Paquistão está totalmente solidário com os seus irmãos e irmãs em Türkiye neste momento de luto.

Ele também elogiou a rápida resposta das autoridades turcas no combate ao incêndio e ofereceu-se para prestar qualquer assistência que possa ser necessária a este respeito.

Erdoğan agradeceu a Sharif por este gesto gentil, dizendo que mostra os fortes laços fraternos entre os dois países e reflete o seu desejo comum de fortalecer esses laços para o seu benefício mútuo, de acordo com um comunicado.

Por outro lado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros japonês Takeshi Iwayanuma mensagem de condolências ao seu homólogo turco Hakan Fidanexpressou profundo pesar pelo incidente.

“Gostaria de expressar as minhas mais profundas condolências às famílias das vítimas e desejar uma rápida recuperação aos feridos. Gostaria também de transmitir as minhas mais profundas condolências ao povo e ao governo de Türkiye”, disse Iwaya.

O incêndio começou antes do amanhecer de terça-feira no Bolu’s. Hotel Kartalkaya e se espalha rapidamente.

Dezessete dos feridos receberam alta do hospital e um permanece na terapia intensiva, disse o ministro da Saúde, Kemal Memişoğlu, aos repórteres.