Primeiro-ministro iraquiano visita Teerã para conversações com autoridades iranianas

primeiro-ministro iraquiano Mohammed Shia al-Sudani veio para Teerã Quarta-feira, em visita oficial para conversar com autoridades iranianas.

Sudani foi recebido à chegada pelo presidente iraniano Masoud Pezeshkian e ofereceu uma recepção oficial no Palácio Saadabad em Teerã.

De acordo com um comunicado do gabinete de Sudani, o primeiro-ministro discutirá as relações bilaterais e os desenvolvimentos regionais com as autoridades iranianas.

A visita ocorre após a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria no mês passado e em meio à guerra genocida de Israel na Faixa de Gaza, que matou quase 46 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde 7 de outubro de 2023.