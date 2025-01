Primeiro-ministro japonês inicia viagem oficial à Malásia e à Indonésia

Primeiro Ministro do Japão Shigeru Ishiba iniciou sua visita oficial a Malásia e Indonésia na quinta-feira.

“Numa sociedade internacional onde a incerteza aumenta, a nossa relação com o Sudeste Asiático é extremamente importante”, afirmou Ishiba num comunicado antes de partir para Kuala Lumpur, a sua primeira escala, onde permanecerá até sexta-feira, antes de seguir para a Indonésia.

Ishiba destacou o foco do Japão na segurança e energia, afirmando que Tóquio pretende “trabalhar para fortalecer ainda mais a cooperação” com a Malásia, o atual presidente do Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e a Indonésia, a maior economia e população da região.

Ishiba deverá manter conversações de alto nível com o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, antes de voar para Jacarta para conversações com o presidente indonésio, Jokowi Prabowo.

O Japão foi o quarto maior parceiro comercial da Malásia, com o comércio bilateral ascendendo a cerca de 34 mil milhões de dólares em 2023.

Numa declaração separada, o primeiro-ministro Anwar enfatizou a presidência da ASEAN da Malásia, observando que oferece uma “oportunidade valiosa para recalibrar as nossas posições políticas em direcção ao pluralismo económico, promover a cooperação entre plataformas multilaterais e tomar decisões guiadas por uma consciência moral”.

Anwar acrescentou que a Malásia pretende “fortalecer a sua centralidade geográfica este ano como um canal para a eletricidade, o talento e a diversificação da cadeia de abastecimento”.