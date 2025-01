Primeiro-ministro japonês levanta acordo com a US Steel em ligação trilateral com Biden e líder filipino

primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba A questão do bloqueio da aquisição da US Steel por US$ 14 bilhões foi levantada durante uma ligação trilateral virtual com o presidente dos EUA na segunda-feira.Joe Biden e o presidente das Filipinas Fernando Marcos Jr.

Ishiba enfatizou que o “ambiente favorável ao investimento” era fundamental para que os aliados garantissem a segurança económica.

Ele pediu a Biden que abordasse as preocupações de Tóquio, disse o Ministério das Relações Exteriores do Japão em comunicado.

O presidente cessante dos Estados Unidos bloqueou o acordo com o gigante japonês por “razões de segurança nacional” Aço Nipônico No início deste mês, Ishiba alertou sobre as repercussões no comércio bilateral entre os dois lados.

A Nippon disse que irá processar o governo dos EUA.

Biden manteve sua última ligação de quase 25 minutos com os líderes japoneses e filipinos, enquanto o presidente dos EUA se aproxima do fim de seu mandato de quatro anos, em 20 de janeiro, quando o presidente eleito, Donald Trump, retornar à Casa Branca.

A ligação tinha como objetivo “promover nossa cooperação contínua no Indo-Pacífico”, dizia um comunicado da Casa Branca depois que Biden realizou a videochamada com Ishiba e Marcos.

Durante a chamada, o trio discutiu a segurança marítima trilateral e a cooperação económica, bem como o “comportamento perigoso e ilegal da China no Mar do Sul da China”, disse a Casa Branca.

Em Abril do ano passado, Biden recebeu Marcos e o antecessor de Ishiba numa cimeira trilateral histórica, e os Estados Unidos estão a avançar com a sua estratégia para conter a China na região Ásia-Pacífico.

Quando Trump tomar posse na próxima semana, Marcos disse na reunião: “Estou confiante de que os nossos três países continuarão a trabalhar em estreita colaboração para sustentar o progresso que fizemos, melhorando e aprofundando os nossos laços”.

Washington, sob a administração Biden, cerrou fileiras com o Japão, as Filipinas e a Coreia do Sul, num esforço mais amplo para contrariar a crescente influência da China na região.