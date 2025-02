Primeiro -ministro Narendra Modi Visita dos Estados Unidos: PM recebe uma grande recepção da comunidade indiana, uma recepção calorosa no frio

O primeiro -ministro Narendra Modi recebeu grandes recepção aos membros da comunidade indiana nos Estados Unidos após a chegada a Washington para uma visita de dois dias.

Durante sua visita, o primeiro -ministro ficará na Blair House, a residência oficial de convidados para dignitários que visitam a Casa Branca.

Blair House tem uma rica história de organização de presidentes, realeza e líderes globais.

Apesar do clima gelado, os membros da comunidade indiana se encontraram fora da Blair House para receber o primeiro -ministro Modi e celebrar sua chegada.

Quando ele chegou, a multidão cantou slogans como ‘Bharat Mata Ki Jai’, ‘Vande Mataram’ e ‘Modi Modi’, e agitou as bandeiras da Índia e dos Estados Unidos.

Expressando sua apreciação pelas calorosas recepção no inverno, apesar do clima frio, a diáspora indiana em Washington DC me recebeu com uma recepção muito especial. Minha gratidão a eles “.

Isso marca a primeira viagem do primeiro -ministro Modi aos Estados Unidos desde que Donald Trump assumiu a posição de um segundo mandato como presidente.

Durante essa visita, o primeiro -ministro Modi estará entre os quatro primeiros líderes mundiais a se encontrarem com Trump em seu segundo mandato, depois que o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, Shigeru Ishiba, do Japão e o rei Abdullah II da Jordânia.

Na quinta -feira, o primeiro -ministro Modi está programado para participar de conversas bilaterais com Trump. As discussões abrangerão uma variedade de questões -chave, que incluem comércio, energia, defesa, segurança, progresso tecnológico e cooperação estratégica.

Logo depois de chegar a Washington, o primeiro -ministro Modi se reuniu com Tulsi Gabbard, o recém -nomeado diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, algumas horas depois que o Senado confirmou sua nomeação.

Além disso, prevê -se que o primeiro -ministro provavelmente se encontre com Tesla e o CEO da SpaceX, Elon Musk, que também lidera o departamento de eficiência do governo Trump (DOGE).

Segundo a Reuters, sua conversa pode incluir discussões sobre a possível entrada do Starlink no mercado indiano.

Antes de viajar para os EUA, o primeiro-ministro Modi concluiu uma visita de três dias à França, onde participou da Cúpula Internacional da Ação da AI, participou do 14º Fórum da Índia do 14º CEO da Índia e realizou conversas com o presidente francês Emmanuel Macron.