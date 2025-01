3 de dezembro lei marcial declaração do presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol Eu estava “errado” Han pato-sooque foi indiciado como primeiro-ministro, aceito em uma reunião parlamentar na quarta-feira, informou a Yonhap News.

“Olhando para as suas falhas substanciais, incluindo as processuais, acredito que (a lei marcial) foi não é normal,“Han disse aos legisladores durante uma reunião do comitê sobre o decreto da lei marcial de Yoon.

Yoon chocou a nação no mês passado quando impôs uma lei militar, que foi anulada por uma votação parlamentar em poucas horas.

“Acho que a lei marcial foi enganado–Han disse.

Yoon, 63 anos, foi acusado e detido em uma operação antes do amanhecer na residência presidencial em Seul na quarta-feira. Ele permanece suspenso e enfrenta acusações de insurreição e abuso de poder.

Han foi escolhido como primeiro-ministro por Yoon depois de vencer as eleições presidenciais de 2022.

Após o seu impeachment em 14 de dezembro, Han foi nomeado presidente interino, mas o parlamento o impeachment duas semanas depois por não nomear juízes para o Tribunal Constitucional, que está conduzindo a revisão do impeachment de Yoon.

Antes de anunciar o decreto da lei marcial, Yoon convocou uma reunião de gabinete, por sugestão de Han, para discutir seus planos.

O ministro das Finanças, Choi Sang-mok, sucedeu Han como presidente interino do país.