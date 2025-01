primeiro voo comercial internacional desde a derrubada de Assad pousa na capital síria | Notícias do mundo

DAMASCO: O primeiro voo comercial internacional desde a queda do ex-presidente sírio Bashar Assad pousou no aeroporto de Damasco na terça-feira, vindo do Catar. O voo da Qatar Airways pousou no Aeroporto Internacional de Damasco. Uma multidão de familiares e amigos aguardava a chegada dos passageiros dentro de um terminal.

Separadamente, a agência de notícias estatal jordaniana Petra informou que um avião da Royal Jordanian Airlines partiu para Damasco num voo de teste. O chefe da Comissão Reguladora da Aviação Civil, Capitão Haitham Misto, que esteve a bordo do voo com uma equipa de especialistas, afirmou que o objectivo era avaliar o estado técnico do aeroporto de Damasco antes de retomar os voos regulares.

Desde a ofensiva relâmpago dos rebeldes que derrubou Assad há um mês, os países árabes e ocidentais que cortaram relações com o governo anterior têm reaberto relações diplomáticas com as novas autoridades de facto da Síria, lideradas pelo antigo grupo insurgente islâmico Hayat Tahrir al-Sham. ou HTS.

O novo ministro das Relações Exteriores da Síria, Asaad al-Shibani, viajou nos últimos dias ao Catar, à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos. Os países do Golfo serão provavelmente fundamentais para o financiamento da reconstrução da Síria depois de quase 14 anos de guerra civil que precederam a derrubada de Assad. Na terça-feira, al-Shibani viajou para a Jordânia para se encontrar com o seu homólogo em Amã. O Ministério das Relações Exteriores da Jordânia disse que as autoridades estavam prontas para discutir “mecanismos de cooperação em muitas áreas, incluindo fronteiras, segurança, energia, transporte, água, comércio e outros setores vitais”. Sob o governo de Assad, a Jordânia tinha sido um importante canal para o contrabando de anfetaminas Captagon, altamente viciantes, produzidas na Síria, para os estados do Golfo, o que era um ponto de tensão entre os dois países.

As novas autoridades sírias fizeram um espectáculo de repressão ao comércio de Captagon, desmantelando antigas fábricas em locais como a base aérea de Mazzeh, em Damasco, uma empresa de comércio de automóveis em Latakia e uma fábrica que outrora fazia sanduíches no subúrbio de Douma, em Damasco. “A nova situação na Síria também pôs fim às ameaças que anteriormente ameaçavam a segurança do Reino (da Jordânia), em relação às drogas e ao Captagon, e prometemos que isto acabou e não acontecerá novamente”, disse al-Shibani. . numa conferência de imprensa conjunta com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia, Ayman al-Safadi.

Al-Safadi disse que o seu país apoia o povo sírio enquanto este trabalha para “reconstruir a sua pátria sobre os alicerces que preservam a sua segurança, estabilidade, soberania e unidade e cumprem os direitos do seu povo” e que a Jordânia está “pronta para fornecer eletricidade ao nosso povo”. irmãos imediatamente e também estamos prontos para trabalhar juntos para fornecer gás.” A Síria, alvo de sanções ocidentais rigorosas, tem estado numa crise económica prolongada e os sírios recebem apenas algumas horas de electricidade fornecida pelo Estado por dia.