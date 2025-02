Primorye experimenta uma enorme paixão pelo balé

Ela a conheceu mais de 40. Ela conheceu apenas seis meses atrás. E antes disso havia um amor longo, mas sem resposta, pela alta arte. Olga estava dançando em um círculo escolar. Os números foram determinados pelas próprias meninas. Mas ela sempre tentava garantir que sua dança estivesse perto do balé. Então, na última vez em que subi ao palco. E então a vida foi circulada: Estudo, família, trabalho … Quando um estúdio de balé foi inaugurado em Vladivostok, Olga foi um dos primeiros a se registrar na “bailarina”.

Atualmente, existem centenas de dançarinos ativos na capital regional. Dizer que a cidade era viciada no balé significa nada. O amor por essa forma refinada de arte entre os habitantes da Primorsk cresceu em um expoente muito acentuado nos últimos anos.

A cena dos balés amadores em Vladivostok é muito democrática e não é exigente. Idade? Cada. Peso? Bem, se você sentir o desejo e o poder de fazer, o Roldev e tem outro piruet, então pedimos graça. E aqueles que querem, como os professores notam, têm mais do que suficiente. Mas na maioria das vezes as mulheres se esforçam para uma máquina de balé.

O último concerto recente dos dançarinos de um dos estúdios de balé reuniu três dúzias de espectadores. Estes são principalmente membros da família e amigos dos artistas. Não é necessário sonhar com um público mais quente e agradecido. Cada saída recebeu e gritos de apoio, e os dançarinos deixaram o palco, banhados em aplausos e com flores nas mãos.

É claro que o show fez músicas curtas com um pequeno conjunto de elementos mais complexos. Embora o desempenho individual estivesse em um nível bastante alto.

– Não pratiquei no balé por um longo tempo, mas perdi muito. Madly, ‘admitiu um morador de Vladivostok Ekaterina, que estava trabalhando em um estúdio de balé em seus anos escolares. – Adorei dançar no palco. Espero não ter visto terrível hoje.

Aplausos longos do salão e um luxuoso buquê de Bordeauxrose, servido à dançarina, confirmam isso.

– Você não vai acreditar, eu estou de pé em um vidro de madeira, com cerca de 20 centímetros de altura e até nos dedos dos pés! – diz Vera com entusiasmo, que mal respirou o fôlego após a apresentação. – E isso está longe de ser minha única conquista. Na aula no estúdio, meus pensamentos ficarão bem. E isso se reflete na vida. Eu não conheci nada mais do que balé.

Por que o balé em Primorye se tornou o significado da vida para centenas de pessoas e por milhares – um hobby incomum? Parece que a aparência da cena primária do teatro Mariinsky em Vladivostok, foi um presente para a cidade para o topo dos países da cooperação econômica da Ásia-Pacífico de 2012, foi a aparição em Vladivostok.

As pessoas da cidade, e com eles, os convidados da capital de Primorsky, incluindo estrangeiros, tiveram a oportunidade de participar do grande mundo e da herança cultural russa. Agora, em Vladivostok, você pode ver o “quebra -nozes”, o imortal “lago de cisne” e “corsara”, “raimond”, “Firebird” e muitas outras produções da maior qualidade de Mariinsky.

Isso não apenas causou um aumento no interesse no balé. Os primorski literalmente começaram a machucá -los como eles dizem. Para estimativas difíceis, hoje existem apenas uma dúzia de estúdios, círculos e oficinas criativas em Vladivostok, onde você pode de alguma forma tentar o balé.

– Por exemplo, temos toda uma rede de estúdios. Cinco em Vladivostok, um em Artem “, disse Irina Goryachkovskaya. – Já está claro que isso não é suficiente, ainda é necessário. O número total de pessoas envolvidas em cerca de 2,5 mil pessoas. As mulheres muito jovens e mais velhas vêm, às vezes até em uma idade respeitável. Nossos estúdios são os interesses das mulheres de interesse. Mas estamos prontos para aceitar homens, mas haverá classes individuais para eles. A propósito, abrimos o desempenho final duas vezes por ano, onde os dançarinos sobem ao palco e mostramos o que aprenderam.

Uma pesquisa espontânea durante o último show mostrou que as pessoas nos círculos de estúdio e balé vêm por vários motivos. Alguém queria se tornar um membro da grande arte. Alguém se lembrou do Gestalt, que não era de sua infância. Alguém de uma maneira elegante decidiu superar seus medos. E para alguém, essa é uma espécie de sala de fitness, porque o balé é uma peça.

Se você acha que os dançarinos amadores só tiveram um desempenho sozinho, estarei de luto. Havia números de grupo. Não é necessário falar sobre sincronismo especial, mas todos entenderam que não eram de todo “cisnes” do teatro Bolshoi.

“Sim, é improvável que eles nos deixe em um grande palco”, ri Irina Goryachkovskaya. “Mas estamos satisfeitos.” Artistas não profissionais têm complexos e medos. Todo mundo ficou muito envergonhado. Antes das últimas versões estavam nos nervos. Mas tudo, sem exceção, se conquistou.