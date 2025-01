Principais notícias de 19 de janeiro: cessar-fogo em Gaza, posse de Donald Trump, incêndio em Mahakumbh 2025 e muito mais

Um grande incêndio eclodiu no terreno de Mahakumbh mela no domingo, quando a polícia de Mumbai prendeu um homem de Bangladesh por esfaquear o ator Saif Ali Khan. O cessar-fogo em Gaza também entrou em vigor na tarde de domingo, depois que o Hamas entregou os nomes de três reféns programados para libertação. Enquanto isso, os preparativos para a posse do presidente Donald Trump chegaram às últimas horas, enquanto os Estados Unidos permaneciam sob a nuvem de uma proibição do TikTok.

Fogo Mahakumbh

Um grande incêndio eclodiu em Mahakumbh Mela na noite de domingo, após a explosão de um cilindro. Imagens compartilhadas online mostraram espessas nuvens de fumaça engolfando a instalação enquanto 15 bombeiros corriam para o local.

“Infelizmente, ocorreu um incêndio no acampamento da Gita Press. É relatado que entre 70 e 80 cabanas e oito a dez tendas foram queimadas devido ao incêndio. Não há relatos de vítimas. Todos foram resgatados sãos e salvos. O fogo foi extinto”, disse Vivek Chaturvedi, ADM de Maha Kumbh Mela, à ANI.

Cessar-fogo em Gaza

O cessar-fogo em Gaza entrou em vigor na tarde de domingo e a primeira entrega de reféns ocorreu à noite. A trégua de seis semanas foi adiada várias horas no domingo, depois que o Hamas não revelou os nomes dos três reféns que seriam entregues hoje. De acordo com uma atualização do Gabinete do Primeiro Ministro israelense, mais quatro reféns serão libertadas dentro de uma semana.

Israel e o Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo esta semana, colocando uma pausa temporária na devastadora guerra de 15 meses em Gaza. O acordo põe em marcha um processo longo e incerto que visa acabar com a guerra e devolver quase 100 reféns (sequestrados durante o ataque do Hamas em Outubro de 2023) a Israel.

Inauguração de Donald Trump

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, passou o dia liderando uma série de eventos em Washington celebrando seu retorno ao poder. Como é tradição, ele passou a noite de sábado na Blair House: a residência oficial de hóspedes do presidente, em frente à Casa Branca. Ele também realizou um café da manhã privado com senadores republicanos no domingo. Ele está programado para prestar juramento durante uma cerimônia interna na segunda-feira devido às temperaturas frias.

Caso de esfaqueamento de Saif Ali Khan

A polícia de Mumbai prendeu um homem de Bangladesh por esfaquear o ator Saif Ali Khan no início desta semana. Ele foi detido por cinco dias sob custódia policial e será interrogado para desvendar qualquer possível “conspiração internacional”. As autoridades disseram que a investigação preliminar sugeriu que ele não sabia que havia entrado na casa de uma estrela de Bollywood e que sua intenção era roubá-lo.

(Com contribuições de agências)

Fonte