Principal suspeito do assassinato do líder do BSP de Tamil Nadu, Armstrong, baleado e capturado pela polícia em Andhra Pradesh – Tamil Nadu News

Um dos principais suspeitos do assassinato do presidente do estado Tamil Nadu BSP, K Armstrong, identificado como Bomb Saravanan, foi morto a tiros e capturado pela polícia na noite de quarta-feira. A prisão ocorreu após uma investigação intensiva levada a cabo por equipas especiais da polícia em Chittoor, Andhra Pradesh, onde Saravanan foi detido.

Depois de ser levado para Chennai, Saravanan foi levado para MKB Nagar para uma investigação mais aprofundada para localizar um esconderijo de armas escondido. Segundo fontes, durante a operação, Saravanan tentou lançar uma bomba contra a equipe policial na tentativa de escapar. A polícia foi forçada a abrir fogo, ferindo Saravanan na perna. Ele foi imediatamente subjugado e levado sob custódia.

Este é o mais recente desenvolvimento no caso do assassinato de Armstrong, um ataque de gangue que chocou Tamil Nadu. A investigação já viu encontros de alto perfil. Em julho de 2024, Thiruvengadam, o principal acusado que supostamente bateu nas costas de Armstrong antes do ataque da gangue, foi morto em um encontro policial. Ele foi baleado durante uma operação em Madhavaram, Chennai, onde também tentou escapar da prisão enquanto conduzia os investigadores até armas escondidas.

A polícia afirmou que novas investigações estão em andamento para descobrir mais detalhes sobre a trama do assassinato e o envolvimento de outros suspeitos.

K Armstrong, 52, foi morto a tiros fora de sua casa na área de Perambur, em Chennai, em julho de 2024. Imagens de CCTV do incidente mostraram que quatro dos agressores estavam vestidos como agentes de entrega de comida.