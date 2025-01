Príncipe Harry e Meghan pedem ajuda enquanto incêndios florestais em Los Angeles devastam a região

O duque e a duquesa de Sussex residem atualmente em Montecito, um enclave de Santa Bárbara que felizmente não foi evacuado de acordo com as últimas atualizações. O casal vive a cerca de 145 quilómetros a norte da área de Los Angeles e, embora a sua casa imediata não esteja sob ameaça direta, continuam profundamente preocupados com a devastação sofrida pelos seus vizinhos e pela comunidade em geral.

Os incêndios afetaram particularmente a área de Los Angeles, onde atualmente existem vários incêndios em toda a região. Na manhã de quinta-feira, cinco grandes incêndios permaneciam ativos, com milhares de estruturas reduzidas a cinzas e escombros. Os incêndios já custaram pelo menos 10 vidas e deslocaram milhares de outras pessoas. As autoridades notaram que os incêndios se espalharam por uma área maior que o tamanho de São Francisco.

O Príncipe Harry e Meghan também incentivaram as pessoas que podem oferecer abrigo a fazê-lo. Eles instaram aqueles que têm a capacidade de fornecer abrigo seguro aos evacuados, sejam amigos, familiares ou animais de estimação, a abrirem suas casas. O casal também instou a sua comunidade a verificar as pessoas vulneráveis, especialmente os idosos e deficientes, para garantir a sua segurança e ajudar nas evacuações, se necessário.

All Power Books: Diante do desastre, empresas locais como a All Power Books permanecem abertas para fornecer suprimentos essenciais, como alimentos e água, para aqueles que mais precisam deles.

World Central Kitchen (WCK): Parceira de longa data da Fundação Archewell, a World Central Kitchen de José Andrés tem servido refeições para socorristas e vítimas de incêndio. As equipes de resposta rápida da WCK estão no terreno, fornecendo alimentos às pessoas mais afetadas.

Em uma declaração intitulada “Incêndios no sul da Califórnia”, o príncipe Harry e Meghan, duque e duquesa de Sussex, expressaram sua solidariedade e apoio aos milhares de pessoas afetadas pelos incêndios florestais em curso no sul da Califórnia. Os incêndios florestais que devastaram a região causaram destruição generalizada de bairros, casas, escolas, instalações médicas e inúmeras vidas, deixando dezenas de milhares de pessoas em risco.

Confira todas as notícias de negócios, notícias de última hora e atualizações de notícias mais recentes no Live Mint. Baixe o aplicativo The Mint News para atualizações diárias do mercado.

Business NewsNewsUS NewsPríncipe Harry e Meghan pedem ajuda enquanto incêndios florestais em Los Angeles devastam a região

AvançarMenos