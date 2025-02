Priorizar a autonomia do corpo das mulheres: o tribunal permite o aborto de 28 semanas de gravidez no adolescente

O Tribunal Superior de Bombaim permitiu que uma mulher de 18 anos encertasse sua gravidez de 28 semanas, que resultou de uma suposta agressão sexual, enfatizando que uma mulher tem o direito de tomar decisões reprodutivas.

Um banco de juízes Revati Mohite Dere e Neela Gokhale enfatizaram quarta -feira que a autonomia do corpo e o poço mental do peticionário devem ser priorizados. O tribunal também ordenou que o hospital prestasse atenção após o procedimento, incluindo conselhos.

“Ciente do direito do peticionário de liberdade reprodutiva, sua autonomia sobre o corpo e seu direito à escolha e, tendo considerado as descobertas e a opinião do Conselho Médico, permitimos que o peticionário termine a gravidez medicamente, se for o caso

Desejos, “o tribunal observou.

A ordem do Tribunal Superior seguiu uma revisão de um relatório do Conselho Médico do Hospital JJ de Mumbai, que declarou que o término nesse estágio implicava riscos semelhantes à entrega de termos. Além disso, o relatório destacou a possível complicação de que o feto nasceu vivo, o que requer cuidados neonatais.

O Tribunal interagiu com o Dr. Sandeep Pophale, do Hospital JJ, através da videoconferência para buscar um esclarecimento maior de que o procedimento poderia afetar a capacidade futura do peticionário de conceber, um aspecto não mencionado no relatório do Conselho Médico.

Posteriormente, o tribunal decidiu que a rescisão poderia prosseguir, sujeita à aptidão médica do peticionário.

Além disso, o tribunal ordenou às autoridades que preservem o DNA fetal para investigação criminal em andamento. Ele também esclareceu que, se o peticionário quisesse dar à criança a adoção, o Estado facilitaria o processo legal sem impor nenhuma obrigação.

A mulher, representada pela advogada Ashley Cusher, já é admitida no hospital e expressou seu desejo de se submeter ao procedimento lá. Foi hospitalizado após citar limitações financeiras, após as quais o tribunal ordenou que o hospital do governo o admitisse, realizasse um exame médico e garantisse seu poço.

Então, o hospital constituiu um conselho médico para avaliar sua condição, de acordo com a diretiva do tribunal.

O peticionário e um homem de 21 anos, que era amigo de seu irmão, estavam em um relacionamento e supostamente prometido a se casar com ela. Sua gravidez foi descoberta na semana passada, quando sua família a levou ao hospital. Uma FIR foi registrada contra o acusado de violação.

De acordo com as leis de aborto da Índia, um único médico registrado pode aprovar a rescisão por até 20 semanas. Entre 20 e 24 semanas, o procedimento exige a opinião de dois médicos registrados e é permitido em circunstâncias específicas, como o risco para a vida das mulheres, sérios preocupações de saúde física ou mental ou anormalidades fetais substanciais.

Além de 24 semanas, a rescisão geralmente é permitida apenas em casos de anormalidades fetais graves ou um risco significativo para a vida das mulheres.