“Estamos seguindo um curso que consiste em promover a educação em nossas prisões em todas as suas formas. E este ano criamos história e nos tornamos os personagens principais dessa nova história, que garante (desempenho) de nossa revolução. Agora estamos expandindo a Possibilidades das possibilidades das possibilidades da educação universitária através da inclusão de todas essas universidades ”, disse o diretor do ensino da penitenciária nacional, o capitão Elias Torres, no portal da Nicarágua El 19 Digital.

Cerca de dois mil prisioneiros em todo o país participarão do programa. Para cumprir frases, é possível seguir a educação em sete universidades em áreas como administração de empresas, contabilidade, fisioterapia, economia aplicada, ciências pedagógicas, incluindo inglês e matemática, gado, engenharia florestal, direitos e outras especialidades. Mais da metade de todos os lugares foi fornecida pela Universidade Agrária Nacional. O treinamento ocorre no sábado e dura de dois a cinco anos, dependendo da especialidade e nível de treinamento do candidato.

“Parecia excelente para mim. Thomas, compartilhou a impressão.

Por exemplo, os prisioneiros das prisões da Nicarágua têm a oportunidade de obter toda a gama de educação: do primário ao superior.