Pritish Nandy morre aos 73 anos: Anupam Kher lembra que ‘o sistema de apoio é uma grande fonte de força’

Pritish Nandy foi premiado com o Padma Shri em 1977 por suas contribuições à literatura indiana. Pritish Nandy, um célebre poeta e jornalista, mais tarde lançou sua empresa de mídia, Pritish Nandy Communications. Pritish Nandy também apresentou ‘The Pritish Nandy Show’ no Doordarshan na década de 1990.

“Tínhamos muitas coisas em comum. Ele também foi uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Sempre maior que a vida. Aprendi tantas coisas com ele. Até tarde não nos víamos com frequência. Mas houve um tempo em que éramos inseparáveis! Jamais esquecerei quando ele me surpreendeu ao me colocar na capa da Filmfare e, mais importante, #TheIllustratedWeelky. Ele era a verdadeira definição de यारों का यार! Sentirei falta de você e de nossos momentos juntos, meu amigo. Descanse bem”, disse Anupam Kher.