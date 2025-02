Priyanka Chopra usava US $ 60 em tênis de aeroporto com uma bolsa Birkin de US $ 20.000

Se você tem um jato particular em recurso ou é um profissional para acumular sua bagagem de mão em caixas de ar acima do treinador, uma coisa permanece a mesma em viagens de avião: aperfeiçoando a roupa do aeroporto. E Priyanka Chopra é a última lista A a inspirar nossa roupa em movimento.

A atriz foi vista recentemente em Mumbai antes das festividades de casamento de seu irmão. Vestido com um botão de manga branca coordenada e shorts combinando com bordados sutis, a estrela parecia relaxada e pronta para eventos de fim de semana. Acessorizado com uma combinação de alto caso de vans xadrez com lâmina deslizante clássica ultra-confortável e uma grande bolsa de Birken Hermès em couro marrom, ele se adapta a um rápido fim de semana-mesmo que tenhamos certeza de que Chopra teve algumas sacolas verificadas para reivindicar .

Não importa o que sua próxima viagem tenha planejado, recomendamos que você retire uma nota do detentor do aeroporto deste Jet-Setter e experimente uma combinação de favoritos acessíveis e fãs de luxo. Continue rolando para comprar o par de sapatos exatos Chopra van, bem como várias outras cores do design xadrez convencional para considerar adicionar seu guarda -roupa. Vamos deixar o saco de criadores em suas mãos.

Compre os tênis exatos de Priyanka Chopra

(Crédito da imagem: backgrid)

Em Priyanka Chopra: Sapatos Vans; Bolsa Hermès

Van Sapatos quadriculados clássicos para colocar White-on-White funciona com tudo.

Compre mais tênis de van que amamos

Van Sapatos quadriculados clássicos para colocar Você não pode errar com esta combinação clássica de cores.

Van Sapatos quadriculados clássicos para colocar Hot Taupe é outra excelente opção neutra.

Van Sapatos quadriculados clássicos para colocar Essas belezas metálicas estão em nossa lista de desejos.

Van Sapatos quadriculados clássicos para colocar Em caso de dúvida, volte para preto em preto.

Van Sapatos quadriculados clássicos para colocar Se você já possui opções em preto e branco, opte com cinza.

Van Sapatos quadriculados clássicos para colocar O Oak Brown francês parece fresco para a primavera.

Van Sapatos quadriculados clássicos para colocar

Van Sapatos quadriculados clássicos para colocar Os cheques de café ricos parecem discretos e criados ao mesmo tempo.

Van Sapatos quadriculados clássicos para colocar O azul macio é sutilmente elegante.